Удобрим. Последние подкормки для перцев в августе — листья не будут желтеть
Массовая уборка перцев выпадает на конец августа — начало сентября. Что надо сделать в этот период, чтобы собрать богатый урожай на зависть соседям.
Массовая уборка перцев выпадает на конец августа — начало сентября. Что надо сделать в этот период, чтобы собрать богатый урожай на зависть соседям.
В августе перец пребываем в самом «нежном» состоянии, как шутят огородники. Поливать его нужно только водой комнатной температуры. Польете холодной, плоды и завязи могут осыпаться. Почва на грядках с перцем должна быть постоянно влажной. Но усердствовать тоже не стоит, достаточно одного полива в несколько дней.
Не допускаем кислородного голодания для перцев на грядке. Корневая система без достаточного количества воздуха будет передавать сигнал «SOS» плодам, которые на такие изменения реагируют тяжело, иногда даже гибнут. Корочку на поверхности грунта следует разрыхлять постоянно.
В конце лета перец особенно нуждается в подкормках с фосфором и калием, ему необходимы микроэлементы — цинк, магний, бор. Без кальция на плодах появится вершинная гниль. Можно опрыскивать 0.3% раствором кальциевой селитры, хелатом кальция. Чтобы пополнить недостающие микроэлементы, добавляем в подкормки аминокислоты, полисахариды, бетаин. Комплексные подкормки на их основе продаются в магазинах: Новоферт Универсал, Агрикола, др. Азот в это время не допустим.
Во время роста и цветения хорошо поддержит кусты перца такая подкормка: в 10 л воды разводим 10 г аммиачной селитры, по 25 г суперфосфата и сернокислого калия, удобряем. Подкормки проводят, если замечено, что развитие растений замедлилось, интервал между внесением не меньше двух недель. Растворы гуматов будут хорошо стимулировать рост овоща, можно применять биостимуляторы: Крем, Агрифлекс, Епин, др. Хорошей подкормкой для перцев будут органические удобрения: травяные настои, куриный помет (разводим 1:15 или 1:20).
Весь август на перцах появляются пожелтевшие листья, их нужно обрывать, такие могут быть заражены заболеваниями или различными бактериями. Убираем лишние завязи, пасынки, бесплодные побеги. Во второй половине августа прищипываем верхушки побегов, чтобы направить все силы растения на дозревание плодов.
Кустики перцев необходимо надежно привязывать к опорам, под весом плодов они часто прогибаются и могут сломаться.
Химические препараты против болезней и вредителей, которые атакуют грядки перцев, в этот период применять нельзя. Используем препараты биологические: Споробактерин, Фитоверм, Биоверт, Фитоспорин, др. Опрыскиваем листья, стебли и грунт вокруг кустиков, в нем тоже могут поселятся вредители.
Плоды перцев следует собирать вовремя, аккуратно обрезая. Недозревшие перцы могут «дойти» в помещении.