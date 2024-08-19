Как поливать свеклу в конце лета, чтобы грядка была урожайной
Какой секретной подкормкой агрономы «угощают» корнеплоды, чтобы они стали сладкими как сахар. И какие удобрения дают до сбора.
Какой секретной подкормкой агрономы «угощают» корнеплоды, чтобы они стали сладкими как сахар. И какие удобрения дают до сбора.
В августовские дни важно не допускать, чтобы пересыхал грунт между подрастающей свеклой. Да и в междурядьях тоже. Если дождей давно не было, нужно хотя бы раз в неделю поливать свекольные грядки (воду можно немного подсаливать). Если свеколкам тесно, их надо обязательно прореживать.
Не ранее, чем за месяц до сбора, корнеплоды подкармливают калийно-фосфорными удобрениями, золою. Просто присыпаем грунт золой, она даст свекле нужные ей сейчас калий и фосфор. Поможет вырастить крупные корнеплоды внесение нитроаммофоски (40 г удобрения разбавляем в ведре воды).
Сахаристости свекле придаст обычная поваренная соль, поливаем растущую свеклу раствором из ведра воды и 1 ч. ложки соли. Вкусной уродится свекла после подкормки настоем коровяка и древесной золы (3 стакана настоя на каждый квадратный посадок).
Поливаем свекольные грядки по мере необходимости, постепенно уменьшая полив к исходу лета, чтобы в корнеплодах увеличивалось содержание сухого вещества.
Не выбрасываем удаленные во время прореживания корнеплоды, их можно использовать для заготовок. К слову, как и прореженную морковь. Очищаем от земли, хорошо моем, измельчаем, раскладываем по пакетам и отправляем в морозилку. Зимою заправляем борщи и супы.