Народные приметы на 20 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 20 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 20 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
20 августа отмечено в церковном календаре как день памяти преподобного Пимена Многоболезненного, Печерского. Народ праздновал в эту дату Маринин день, или Марины-Пимены. Расскажем о приметах на 20 августа.
Сначала — о суевериях, касающихся погоды.
Теперь расскажем про народные приметы на 20 августа в 2024 году о том, что можно делать.
В этот день пекли пироги с малиной. Считалось, что если угостить больного человека таким блюдом, то он быстро выздоровеет, а в семье воцарится благополучие. Кроме того, наши предки верили, что этот пирог принесет удачу всем, кто попробует его 20 августа. В связи с этим хозяйки угощали такой выпечкой не только свою семью, но и соседей. Малина, как и другие ягоды, может вызвать аллергию. Кроме того, в ней много клетчатки. В связи с этим малина может ухудшить состояние человека.
Также в этот день было принято помогать всем, кто обращался за помощью. Люди старались проявить доброту и сострадание к ближнему.
Женщинам советовали в этот день устроить посиделки с подружками. На таких встречах угощали яичницей. Считалось, что желток, съеденный в этот день, повысит способность к продолжению рода.
Мужья и жены старались провести день вместе. Это сулило счастливую жизнь без разногласий на весь остаток года. В целом 20 августа особенно старались поддерживать в доме гармонию и покой. Говорилось, что вечер стоит провести в спокойной обстановке, занимаясь домашними делами или общаясь с близкими.
В этот день строго-настрого запрещалось обижать аистов, плохо про них говорить или показывать на них пальцем. Прежде всего это касалось людей, которые хотели завести первого или еще одного ребенка. По поверью, аист может лишить людей пополнения в семействе.
Также 20 августа советовали не менять постельное белье на супружеском ложе — говорилось, что это к ссорам.
После наступления темноты наши предки старались не выходить из дома. Они опасались, что это к болезни. Считалось, что это время принадлежит таинственным силам, которые могут повлиять на судьбу человека.
Также в этот день советовали отказаться от принятия решений. Считается, что 20 августа не стоит и просить о повышении на работе и увеличению зарплаты — последует отказ. Также день не подходит для начала новых дел и переезда.
Верующие не ели в этот день мясо, рыбу, молоко (продолжался Успенский пост).
Также запрещались веселье, шумные праздники и посиделки (за исключением женских).
Кроме того, 20 августа не советовали сушить белье на улице. Люди опасались, что в нем могут затаиться потусторонние силы. Девушкам и женщинам не разрешалось ходить по улице с распущенными волосами. Говорилось, что такая прическа — настоящая находка для нечисти, которая любит прятаться в шевелюре. К слову, осенью волосы нередко тускнеют. Чтобы улучшить их состояние, можно попробовать постричь их с учетом лунного календаря.
Айгуль Сабитова