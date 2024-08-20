Черная ножка у картошки. Ученые нашли бактерию, которая губит картофель
Российские ученые выявили новый вид бактерий, которые вызывают опасное заболевание картофеля — черную ножку и мягкую гниль.
Российские ученые выявили новый вид бактерий, которые вызывают опасное заболевание картофеля — черную ножку и мягкую гниль.
Ученые Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева выявили новый вид бактерий, вызывающих такие заболевания картофеля, как черная ножка и мягкая гниль клубней. Об этом aif.ru рассказали в пресс-службе Минобрнауки.
Черная ножка (отмирание прикорневой части стеблей) вызывает мягкую гниль клубней, что приводит к значительным потерям урожая при выращивании и хранении. Это одно из наиболее опасных заболеваний картофеля.
Сотрудники кафедры защиты растений РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева провели исследование патогенов, вызывающих заражение. В результате впервые на территории России выделен и описан новый вид бактерий из рода Pectobacterium.
Ученые использовали технологию секвенирования нового поколения (оценка последовательности генома) и биохимические тесты.
Результаты исследования можно будет использовать для своевременного выявления заболевания и предотвращения его распространения в тех регионах, где выращивают картофель.