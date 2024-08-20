13:17 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 21 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 21 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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21 августа православная церковь вспоминает епископа Мирона Критского, который был очень добрым человеком. Когда воры забрались в его амбар и начали складывать зерно в мешки, он не только не прогнал, но и помог одному из них поднять ношу на плечи. После этого воры стали честными людьми. Это считается первым чудом Мирона.

В народе этот праздник получил название Мирон Ветрогон. День отличали сильные вихревые ветра, которых представляли в виде живых существ — бородатых стариков, закованных на краю земли в цепи. По легенде, весь год они находятся на цепи и только 21 августа вырываются и бродят по миру, поднимают пыль и наводят на людей простуду. Если устанет дуть один ветер, то другой сразу же займет его место.

Приметы погоды 21 августа

Есть целый ряд примет на эту дату, касающихся погоды.

  • Иней 21 августа обещает хороший урожай в следующем году.
  • Если ветер дует с юга — начинает поспевать овес.
  • Северный ветер — к похолоданию и богатому урожаю ржи.
  • Хороший урожай ягод предвещал холодную зиму.
  • Если день ненастный — непогода продержится до Бабьего лета.
  • Большой урожай рябины — к заморозкам.
  • Если в полдень на реке не видно ряби, то осень будет теплой, а зима мягкой.
  • Также наши предки верили, что погода 21 августа показывает, каким будет январь.
  • Аисты, готовящиеся к отлету, предвещали холодную осень.
  • Овцы пасутся против ветра — погода улучшится.
  • Бури — к дождливому сентябрю.
  • Сильная жара или сильные дожди в этот день говорили о том, что такая погода установится на всю осень.

Что можно делать 21 августа

Теперь расскажем про народные приметы на 21 августа в 2024 году о том, что разрешается делать в этот день.

На Мирона обращались к ветрам в любовных заговорах. Парни выходили на перекресток и читали приворотные слова, чтобы приворожить понравившуюся девушку. Замужние дамы, чьи мужья были далеко от дома, читали заговоры, чтобы те по ним тосковали и не замечали других женщин.

Также люди гадали на желание, выйдя на улицу. Если ветер начинал дуть в лицо, это означало, что мечта скоро исполнится. Вообще Мирон Ветрогон считался благоприятным днем для магических обрядов, ритуалов и чтения заговоров. Наши предки верили, что все любовные заговоры, прочитанные на ветер в этот день, принесут удачу и счастье в личной жизни.

Сельские жители 21 августа собирали бруснику и ежевику. Из них варили варенье, компоты, джемы. Ежевика, к слову, очень полезна. Она содержит антоцианы — растительные пигменты. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, благодаря которым наши клетки защищаются от повреждений.

Грибники шли в лес за опятами. В народе считали, если они уже появились, то лето подошло к концу.

Если в доме кто-то болел, то родственники брали его одежду, стирали и сушили на ветру, а затем надевали на больного. Говорилось, что после этого выздоровление наступит скорее.

На улице советовали думать о чем-то хорошем, позитивном, чтобы привлечь в свою жизнь успех и благополучие.

Также 21 августа в качестве оберега клали в кошелек лавровый лист. В течение суток люди старались не потратить ни рубля. Говорилось, что это сохранит достаток и даст шанс приумножить доход.

Что запрещено 21 августа

Наши предки верили, что 21 августа колдуны наводят порчу на ветер, а также с помощью ветра переносят чужие болезни. Поэтому на перекрестках ничего нельзя было поднимать в этот день. Вообще запрещалось поднимать деньги и мелкие вещи на улице. Люди боялись, что в уличной пыли прячется нечистая сила.

Также нельзя было подметать, пылесосить и мыть в доме полы. Верили, что так можно вымести удачу и благополучие.

21 августа не советовали строить планы на далекое будущее, поскольку можно повернуть судьбу в другом направлении.

В ветреную погоду люди старались не ругаться, не ссориться, нельзя было задумывать недоброе, разносить слухи, хвалиться и жаловаться на судьбу, сквернословить, чертыхаться, обманывать, преувеличивать. Говорилось, что неправильное поведение подхватит ветер: хорошее уйдет из жизни человека, а негативное придет. Однако некоторые все же решались на плохие поступки. Так, желающие избавиться от своих неприятностей люди оставляли на перекрестках вещи (как правило, ценные), чтобы с помощью порчи передать неудачи ничего не подозревающим прохожим.

На важную встречу или ответственное дело советовали не идти против ветра. Люди верили, что иначе удача может отвернуться.

Верующие 21 августа не употребляли мясо, рыбу, молоко, яйца. Это было связано с тем, что в это время продолжался Успенский пост. По той же причине 21 августа не полагалось излишне веселиться, устраивать шумные праздники, посещать развлекательные заведения.

Также нельзя было переедать и пить алкоголь. Говорилось, что это к 40 бедам. Спиртное, кстати, очень опасно для некоторых людей. Так, у пожилых, которые выпивают, повышается риск возникновения онкологических заболеваний.

Кроме того, 21 августа советовали не смотреть долго в зеркало, не делать крупные покупки, не пересчитывать вечером деньги.

Айгуль Сабитова

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