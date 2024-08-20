12:34 (мск), источник: © РИА Новости

На Камчатке объявили штормовое предупреждение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Тихом океане и Беринговом море у побережья Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сейчас в Олбани: +14° 3 м/с 88% 751 мм рт. ст. +17°
На Камчатке объявили штормовое предупреждение | Источник: © РИА Новости

«Штормовое предупреждение — в акваториях Тихого океана и Берингова моря прогнозируются высокие волны высотой восемь-девять метров. Явление сохранится до вечера 21 августа», — говорится в сообщении.

На Камчатку 19 августа начал оказывать влияние тихоокеанский циклон. Он принес дожди и усиление ветра.

 Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями
'Ощутит весь мир': в США назвали регион, где станет невозможно жить
Возрастное ограничение 18+
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»