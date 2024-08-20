На Камчатке объявили штормовое предупреждение
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Тихом океане и Беринговом море у побережья Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Тихом океане и Беринговом море у побережья Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
«Штормовое предупреждение — в акваториях Тихого океана и Берингова моря прогнозируются высокие волны высотой восемь-девять метров. Явление сохранится до вечера 21 августа», — говорится в сообщении.
На Камчатку 19 августа начал оказывать влияние тихоокеанский циклон. Он принес дожди и усиление ветра.