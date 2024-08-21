Народные приметы на 22 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 22 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 22 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народе 22 августа прозвали Днем Матвея. Православная церковь в этот день вспоминает апостола Матфия, который стал 12-м апостолом после предательства Иуды Искариота.
Обычно 22 августа ненастная погода, идет дождь и дует сильный ветер. Дни становятся короче, ночи — длиннее, воздух постепенно остывает. Считалось, что с 22 августа заканчивается летнее тепло, отчего и прозвали Матвея в народе ненастным.
Сначала расскажем про народные приметы на 22 августа в 2024 году о погоде.
В этот день старались печь оладьи или блины — как символ солнца, который принесет в жизнь радость и успех. Также 22 августа начинали сушить на зиму зелень: укроп, петрушку, зеленый лук и прочие травы.
Считалось, что день августа нужно провести в семейном кругу.
Хозяйки 22 августа проводили обряд для повышения удоя у коров. Рано утром женщины выносили из дома кувшин с молоком. Его оставляли на улице до того момента, пока полностью не просохнет роса. Говорилось, что так молоко напитается силой, а коровы будут давать больше полезного напитка.
Также дата считалась подходящей для посещения ярмарки — говорилось, что время благоволит заключению сделок и договоренностей.
В этот день советовали доделать все начатые дела и заняться рутинной работой.
Женщинам 22 августа рекомендовали одеваться в нейтральные цвета, чтобы не навлечь беду.
В этот день приветствовались свадьбы. Наши предки верили, что новоиспеченные муж и жена будут счастливы всю семейную жизнь.
Разрешены водные процедуры, можно сходить в баню. Люди верили, что посещение парной 22 августа поможет не болеть в течение целого года. Стоит помнить, что баня запрещена при некоторых заболеваниях. Например, ее не стоит посещать гипертоникам, пациентам с атеросклерозом и инфекциями.
Теперь расскажем про народные приметы на 22 августа в 2024 году о запретах.
22 августа нельзя было готовить на молоке и вообще что-либо делать с ним (кроме оладьев и блинов). К слову, многие любят молочные продукты и, вероятно, зря. Недавнее исследование показало, что взрослому человеку они не нужны. Это связано с тем, что от них может быть больше вреда, чем пользы, поскольку насыщенные жиры повышают уровень холестерина и вызывают сердечно-сосудистые заболевания.
В старину верили, что именно в этот день нечисть может навредить коровам, а змеи могут высосать их вымя. В связи с этим скот не выпускали на пастбище, а дома держали подальше от чужих глаз и доили в одиночестве. После дойки ведро нельзя было ставить на стул или на стол. Опасались, что иначе у коровы пропадет молоко. Также доярке не стоит говорить, сколько она с утра надоила — к болезни животного.
Также 22 августа не рекомендовалось надевать черную одежду, темные вещи — опасались, что так можно притянуть беды и несчастья.
Также запрещалось пить настои и отвары из трав. По поверью, все целебные растения в этот день становились ядовитыми.
Помимо этого, 22 августа старались не носить украшения из металла, чтобы потом не отвечать за чужие ошибки. Запрещалось и потирать руки. По поверью, это могло привести к бедности.
Запрещалось хвастаться перед другими. Наши предки боялись, что иначе удача отвернется и в будущем добиться успеха будет очень трудно.
В этот день люди старались не ссориться с близкими — говорилось, что после этого общение прекратится. Также нельзя спорить 22 августа. По поверью, иначе в будущем доказывать свою правоту придется долго.
Запрещалось пить алкоголь и переедать — это сулило большие неприятности.
Также нельзя смотреть на Луну — люди опасались, что замучают головные боли.
Сейчас считается, что 22 августа нельзя садиться в общественном транспорте возле инвалидов или женщин в черном платке — можно притянуть к себе все их болезни и беды.
Айгуль Сабитова