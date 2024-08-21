12:26 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 22 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 22 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: AP 2023

В народе 22 августа прозвали Днем Матвея. Православная церковь в этот день вспоминает апостола Матфия, который стал 12-м апостолом после предательства Иуды Искариота.

Обычно 22 августа ненастная погода, идет дождь и дует сильный ветер. Дни становятся короче, ночи — длиннее, воздух постепенно остывает. Считалось, что с 22 августа заканчивается летнее тепло, отчего и прозвали Матвея в народе ненастным.

Приметы погоды 22 августа

Сначала расскажем про народные приметы на 22 августа в 2024 году о погоде.

  • Если в этот день нет росы — к ненастной погоде.
  • Обильная роса — к жаркому дню.
  • Если рыба не клюет, значит, жди ненастья.
  • Южный ветер — к снежной зиме.
  • Уж выполз на дорогу и греется в лучах солнца — к дождю.
  • Северный ветер сулит хорошую и сухую погоду.
  • На небе хорошо виден молодой месяц, значит, неделю простоит жара.
  • Крутые вихри — к суровой зиме.
  • Если сурки громко свистят, тепло продлится до середины осени.
  • День ненастный — в следующем году будет неурожай.
  • Овес поспел — к богатому урожаю орехов.
  • Если ночь ясная, значит, утром пойдет дождь.
  • Жабы и лягушки квакают крикливо и неприятно — к сырой погоде.
  • Ее же сулили горшки, легко перекипающие через край.
  • Дым поднимается вертикально вверх — к погожему дню.
  • Если 22 августа идет дождь — до конца августа простоит ненастье

Что можно делать 22 августа

В этот день старались печь оладьи или блины — как символ солнца, который принесет в жизнь радость и успех. Также 22 августа начинали сушить на зиму зелень: укроп, петрушку, зеленый лук и прочие травы.

Считалось, что день августа нужно провести в семейном кругу.

Хозяйки 22 августа проводили обряд для повышения удоя у коров. Рано утром женщины выносили из дома кувшин с молоком. Его оставляли на улице до того момента, пока полностью не просохнет роса. Говорилось, что так молоко напитается силой, а коровы будут давать больше полезного напитка.

Также дата считалась подходящей для посещения ярмарки — говорилось, что время благоволит заключению сделок и договоренностей.

В этот день советовали доделать все начатые дела и заняться рутинной работой.

Женщинам 22 августа рекомендовали одеваться в нейтральные цвета, чтобы не навлечь беду.

В этот день приветствовались свадьбы. Наши предки верили, что новоиспеченные муж и жена будут счастливы всю семейную жизнь.

Разрешены водные процедуры, можно сходить в баню. Люди верили, что посещение парной 22 августа поможет не болеть в течение целого года. Стоит помнить, что баня запрещена при некоторых заболеваниях. Например, ее не стоит посещать гипертоникам, пациентам с атеросклерозом и инфекциями.

Что запрещено 22 августа

Теперь расскажем про народные приметы на 22 августа в 2024 году о запретах.

22 августа нельзя было готовить на молоке и вообще что-либо делать с ним (кроме оладьев и блинов). К слову, многие любят молочные продукты и, вероятно, зря. Недавнее исследование показало, что взрослому человеку они не нужны. Это связано с тем, что от них может быть больше вреда, чем пользы, поскольку насыщенные жиры повышают уровень холестерина и вызывают сердечно-сосудистые заболевания.

В старину верили, что именно в этот день нечисть может навредить коровам, а змеи могут высосать их вымя. В связи с этим скот не выпускали на пастбище, а дома держали подальше от чужих глаз и доили в одиночестве. После дойки ведро нельзя было ставить на стул или на стол. Опасались, что иначе у коровы пропадет молоко. Также доярке не стоит говорить, сколько она с утра надоила — к болезни животного.

Также 22 августа не рекомендовалось надевать черную одежду, темные вещи — опасались, что так можно притянуть беды и несчастья.

Кроме того, нельзя спешить и суетиться, браться то за одно, то за другое дело — иначе ничего из задуманного не получится.

Также запрещалось пить настои и отвары из трав. По поверью, все целебные растения в этот день становились ядовитыми.

Помимо этого, 22 августа старались не носить украшения из металла, чтобы потом не отвечать за чужие ошибки. Запрещалось и потирать руки. По поверью, это могло привести к бедности.

Запрещалось хвастаться перед другими. Наши предки боялись, что иначе удача отвернется и в будущем добиться успеха будет очень трудно.

В этот день люди старались не ссориться с близкими — говорилось, что после этого общение прекратится. Также нельзя спорить 22 августа. По поверью, иначе в будущем доказывать свою правоту придется долго.

Запрещалось пить алкоголь и переедать — это сулило большие неприятности.

Также нельзя смотреть на Луну — люди опасались, что замучают головные боли.

Сейчас считается, что 22 августа нельзя садиться в общественном транспорте возле инвалидов или женщин в черном платке — можно притянуть к себе все их болезни и беды.

Айгуль Сабитова

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