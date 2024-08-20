Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло

«В ближайшие сутки в атмосфере ожидается “передышка”, а начиная с воскресенья и, особенно в первой половине следующей недели, (в Центральной России) прогнозируется волна субтропического тепла — до плюс 25 — плюс 30 градусов», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что наибольшая температура поверхностного слоя воды минувшей ночью составила плюс 20 — плюс 21 градус и наблюдалась на Оке, в низовьях Москвы-реки у Коломны, а также на Клязьме у Орехово-Зуево.
«На остальных реках — диапазон изменения температуры плюс 15 — плюс 19 градусов. При таком теплом сценарии можно попробовать и купальный сезон возобновить», — добавил Тишковец.