11:23 (мск), источник: © РИА Новости

Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На следующей неделе в Центральной России прогнозируется волна субтропического тепла до плюс 30 градусов, можно возобновить купальный сезон, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло | Источник: © РИА Новости

«В ближайшие сутки в атмосфере ожидается “передышка”, а начиная с воскресенья и, особенно в первой половине следующей недели, (в Центральной России) прогнозируется волна субтропического тепла — до плюс 25 — плюс 30 градусов», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что наибольшая температура поверхностного слоя воды минувшей ночью составила плюс 20 — плюс 21 градус и наблюдалась на Оке, в низовьях Москвы-реки у Коломны, а также на Клязьме у Орехово-Зуево.

«На остальных реках — диапазон изменения температуры плюс 15 — плюс 19 градусов. При таком теплом сценарии можно попробовать и купальный сезон возобновить», — добавил Тишковец.

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