19 августа люди по всему миру видели огромную яркую Луну
Рассказываем про голубое суперлуние и делимся красивыми фотографиями.
Рассказываем про голубое суперлуние и делимся красивыми фотографиями.
Луна часто меняет свои размеры на ночном небе. Это связано, конечно, не с реальными размерами земного спутника, а с расстоянием до него: лунная орбита не безупречно круглая, поэтому Луна регулярно становится чуть ближе или чуть дальше к земной поверхности. Однако, 19 августа земной спутник выглядел крупнее, чем когда-либо за долгое время. Рассказываем про феномен голубого суперлуния.
Это точка на лунной орбите, в которой Луна находится ближе всего к Земле. Обычно расстояние от Земли до Луны — примерно 384 тысячи километров, а в этой точке Луна оказывается ближе к нам на 23 тысячи километров (кажется, не такое большое изменение, но это примерно два земных диаметра). В этой точке Луна кажется нам максимально большой — примерно на 1/7 крупнее обычного размера.
На самом деле с цветом этот термин не связан. Голубой Луной называют третье полнолуние за один сезон — то есть лето, осень, зиму или весну. Такое событие встречается нечасто. Сама же Луна в этот момент скорее кажется красноватой или желтоватой за счет преломления света в нижних слоях атмосферы.
Ранее ученые рассказали о происхождении лунной атмосферы.