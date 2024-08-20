У побережья южных Курил произошло землетрясение
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник у побережья южных Курил, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник у побережья южных Курил, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.
«Землетрясение магнитуда 5,4 зарегистрировано 20 августа в 19.24 (11.24 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 54 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг — на глубине 95 километров», — сообщила пресс-служба ведомства.
По информации регионального главка, землетрясение ощущалось до 3 баллов в Южно-Курильске на острове Кунашир и селах Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане.
Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме. Рабочие группы администрации Южно-Курильского района в настоящее время проводят обследование жилого фонда и объектов ЖКХ. По предварительной информации жертв и разрушений нет.