12:47 (мск), источник: © РИА Новости

У побережья южных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник у побережья южных Курил, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.

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У побережья южных Курил произошло землетрясение | Источник: © РИА Новости

«Землетрясение магнитуда 5,4 зарегистрировано 20 августа в 19.24 (11.24 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 54 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг — на глубине 95 километров», — сообщила пресс-служба ведомства.

По информации регионального главка, землетрясение ощущалось до 3 баллов в Южно-Курильске на острове Кунашир и селах Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане.

Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме. Рабочие группы администрации Южно-Курильского района в настоящее время проводят обследование жилого фонда и объектов ЖКХ. По предварительной информации жертв и разрушений нет.

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