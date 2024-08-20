Тля на огурцах: как бороться с проблемой

Мешать развитию растений могут не только болезни и неправильный уход, но и насекомые. Одно из самых вредных для огуречных побегов — тля (или растительная вошь). Это мелкое паразитическое насекомое не только портит само растение, но и переносит различные заболевания. По природе тля — фитофаг (растительноядный живой организм). Она высасывает соки из растительных культур, останавливает развитие и плодоношение. О том, чем опасна тля на огурцах, поговорим в статье.
Это мелкое сосущее насекомое размером от 1,5 до 2,1 мм. Огурцы поражает бахчевая (хлопковая) тля. Обычно она появляется на кустах с середины июля, но в настоящее время стала возникать все раньше. В теплице тля активизируется уже в конце мая.
«Тля — это очень опасный вредитель, она буквально высасывает сок из растений, сильно их ослабляя, а также считается переносчиком опасной вирусной инфекции, от которой растения быстро погибают. Тля может поражать не только плодовые и ягодные культуры, но и овощные, например она может атаковать огурцы. Пораженные тлей огуречные растения выглядят ослабленными, они могут активно сбрасывать завязь, формировать искривленные плоды, которые иногда бывают горькими», — рассказал Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), администратор блога «Садоводы-огородники-цветоводы России».
Цвет бахчевой тли зеленый, светло-желтый, черно-зеленый. Тело мягкое, овальной формы. У нее есть усики и хоботок, которым она прокалывает ткани растений.
Тля быстро размножается: от появления личинки до становления взрослой особи проходит всего две недели. В колонии этого насекомого есть еще и крылатые особи, которые переносят тлю с растения на растение, а также полупрозрачные личинки.
Перемещаться по растениям тля может и при помощи муравьев. Они питаются ее сладкими выделениями и даже сохраняют тлю зимой.
С наступлением весны из кладки, пережившей зиму, вылупляются личинки. Они сразу начинают пить соки огурцов. После этого линяют, а затем превращаются в бескрылых самок, которые активно рожают других живых личинок. Через две недели они готовы размножаться дальше.
Так как самки тли рождаются уже беременными, они очень быстро распространяются по огороду. Получается, что за четыре недели тля может размножиться до нескольких сотен тысяч особей. А за лето произвести на свет до 15 поколений.
Во втором поколении образуются крылатые вредители. Они могут перемещаться далеко за пределы одного растения. Тля поселяется на родственных культурах, поражая овощи все больше. К зиме колония пополняется мужскими и женскими особями. Оплодотворенные самки сохраняют свои кладки до будущей весны на многолетниках.
Чем опасна тля на огурцах
Важно регулярно проверять посадки на наличие вредителей, иначе можно потерять урожай.
1. Тля ослабляет растение, угнетает его развитие. Оно может даже погибнуть. Слюна тли попадает на листья и побеги, они изменяют свою форму и сворачиваются. От деформации образуются галлы — это разрастание ткани, своеобразная опухоль от укусов насекомых. На листьях появляются желтые пятна и распространяется сажистый гриб (заболевание, от которого появляется темно-серый налет). Зараженные листья сохнут и погибают. От тли на стебле и листьях оказывается непереваренный растительный сок — медвяная роса. Во влажной среде на ней может появиться чернь от сажистого гриба. Она поражает и плоды, портится их внешний вид.
2. От липкого налета на стеблях и листьях нарушается фотосинтез и дыхание растений.
3. Тля переносит грибные болезни и вирусы, которые могут уничтожить растения и урожай.
4. Ухудшает внешний вид — поврежденные листья и стебли, а также обезображенные грибком плоды не будут употреблять в пищу.
5. Тля вредит завязям: цветки осыпаются, завязи мельчают.
6. Притягивает муравьев: они питаются выделениями тли. Так как она им полезна, муравьи защищают колонию тли от хищников, получая в обмен медвяную росу (или падь). На зиму муравьи прячут тлю в муравейниках, где она благополучно переживает холода. Кроме защиты тли, муравьи и сами вредят растениям: могут рыть ходы между корней, переносят сорняки, портят семена и рассаду.
7. Тля вредит насекомым-опылителям. Падь тли похожа на нектар, насекомые пьют ее и умирают.
Признаки появления тли на огурцах
Обычно довольно быстро можно определить, что за вредитель распространился по растению. Далее расскажем про самые важные проявления тли на огуречных посадках.
Появление маленьких зеленых, черно-зеленых или желтых точек на обратных сторонах листьев. Большое количество муравьев на приусадебном участке и на растениях.
Медвяная падь — сладкая липкая жидкость, которую выделяет тля после получения сока из растений. Она мешает дыханию растения и становится хорошей основой для грибковых заболеваний.
Усыхание и увядание листвы, желтые пятна на листьях, черные пятна от сажистого гриба. А также замедление роста и развития растений, позднее цветение огурцов.
Причины появления тли на огурцах
Есть не так много факторов появления этих вредных насекомых в огороде.
1. Если растение ослаблено (стресс от холодной воды, заморозков, болезни, недостатка питания), то у него изменится состав клеточного сока. Кроме этого, больные кусты имеют слабую кутикулу, поэтому тля может ее быстро прокусить, чтобы добраться до сока.
2. Тля переходит с больных растений на здоровые. К примеру, она может попасть с покупной рассады на другие растения.
3. Ошибки в агротехнике: грядки, заросшие сорняком (там прячутся вредители), густая посадка растений (плохое проветривание), большое количество азота в грунте (слишком разрастается зеленая часть растений, которой питается тля).
4. В начале дачного сезона огуречные кусты накрывают спанбондом от холода, притеняют от палящего солнца. Это также способствует развитию тли. Важно регулярно проветривать растения.
Чем обработать огурцы при появлении тли
Важно помнить, что лучше всего не бороться с уже возникшей проблемой, а делать профилактику заранее, чтобы предотвратить заражение. Если все-таки напасть случилась, эффективными будут обработки.
Первая — механическая. Она будет действенна в самом начале после появления тли, так как особей будет мало, их можно будет убрать с побегов и листьев огурца. Можно просто снять тлю вручную или смыть водой, а можно расстелить бумагу возле куста, а само растение аккуратно обработать золой.
Важно помнить, что подобные средства могут испортить будущий урожай, так как плоды будут накапливать вредные вещества. Если же время позволяет (еще нет завязи), а тли при этом очень много, можно испытать химические препараты. Обработку средствами от тли проводят в пасмурную безветренную погоду с минимумом солнца, иначе растения получат ожоги.
Они работают за счет действующего вещества (тиаметоксам). Проникают в ткани растения, защищая огурцы изнутри. Средство малотоксично для человека и токсично для насекомых (даже полезных). Есть еще препараты кишечно-контактного действия на основе соединений группы перметринов и вещества, в основе которых фосфорорганические соединения.
К химическим препаратам относятся:
- «Актара»;
- «Танрек»;
- «Искра»;
- «Кинмикс»;
- «Инта-Вир»;
- «Алатар».
2. Биологические препараты
«С тлей на огурцах лучше бороться народными средствами или биологическими препаратами, например хороши в этом плане препараты “Фитоверм” и “Фитоверм Форте”. Важно помнить, что биологические препараты хорошо работают при температуре выше +15…+18 °C», — советует эксперт Николай Хромов.
Самые безвредные среди инсектицидов. Они не приносят много вреда людям, растениям и полезным насекомым. В составе у них микроорганизмы, убивающие тлю, или вещество с инсектицидным действием.
К биологическим препаратам относятся:
- «Акарин»;
- «Фитоверм»;
- «Биотлин»;
- «Искра Био».
Кроме покупных препаратов, можно травить тлю и растворами собственного приготовления.
Самые эффективные народные средства:
- Раствор из мыла. Натереть на терке хозяйственное или дегтярное мыло (1 кусок). Растворить все в 5 л горячей воды. Добавить стакан древесной золы. Полученным раствором опрыскать огуречные кусты.
- Луковый настой. Половину ведра шелухи залить кипятком. Настоять в течение суток. Процедить раствор. Добавить воды, чтобы получилось в совокупности 10 л. Луковый состав можно процедить через сито. Поливать этим настоем можно само растение и почву вокруг.
- Раствор с золой. Стакан золы заливают 4,5 л кипятка. Настаивают половину суток. 40 г натертого хозяйственного мыла заливают 500 мл горячей воды. Оба раствора смешивают. Полученным средством обрабатывают огуречные посадки.
- Содовый раствор. Одну столовую ложку соды и 25 г хозяйственного мыла добавляют в 5 л воды. Полученным раствором обрабатывают кусты, пораженные тлей.
- Жгучий перец. «Нужно взять 100 г жгучего перца на 10 л воды, дать настояться сутки. Далее можно обрабатывать растения», — рекомендует эксперт Николай Хромов.
Особенности борьбы с тлей в теплице или в открытом грунте
Средства борьбы с тлей немного различаются в парнике и на открытом воздухе. В теплице меньше места, посадки нужно сильнее прореживать, часто бывает повышенная температура и влажность, зато растения защищены от неблагоприятных условий внешней среды.
Ниже представлена полезная информация в таблице, которая поможет вам избавиться от тли.
|Для теплицы
|Для открытого грунта
|Не всегда можно использовать ядовитые средства, так как в теплице закрытое пространство с минимумом проветривания
|Можно использовать все виды инсектицидов, народные средства. Но начинать лучше с биологических средств, потому что они менее вредные
|Теплицу можно открыть зимой, чтобы почва промерзла (как и на улице). Часть вредителей от этого погибнет
|Грядки с огурцами можно обработать под осень химическими инсектицидами для защиты от тли в следующем сезоне
|Так как в теплице сложно выдержать севооборот, можно периодически заменять верхний слой почвы (около 15—20 см)
|Соблюдение севооборота влияет на распространение тли
|Своевременно проливать землю ЭМ-препаратами
|Своевременно проливать землю ЭМ-препаратами
|Осенью провести дезинфекцию и дезинсекцию теплицы. Советуем использовать табачную шашку, перекись, «Фитоспорин» и «Триходермин»
|Почву из-под грядок обрабатывают химическими и биологическими препаратами
Чем обработать огурцы от тли во время плодоношения
Тля может появиться на растениях в любое время. Особенно сложно бороться с ней в период завязи плодов и сбора урожая. Многие средства нельзя применять в этот период, так как в плодах могут накапливаться вредные вещества. На помощь приходят народные рецепты и биоинсектициды. Они безопасны для людей и не портят овощи.
Обработка в период плодоношения особенно нужна огурцам, потому что все силы растение отдает плодам, а само становится беззащитным.
Советуем использовать биологические средства:
- Помидорная ботва — природный инсектицид. В ней содержится соланин (ядовитое соединение). Для приготовления раствора нужно пропустить через мясорубку 40 г высушенной помидорной ботвы, залить небольшим количеством воды, настоять в течение трех часов. Раствор очистить от ботвы, довести до 1 л. Обработать посадки получившимся средством.
- Чеснок также может помочь в борьбе с вредными насекомыми. Он содержит серу, которая может работать как противогрибковое и антибактериальное средство. Сера губительна для тли. Для получения раствора нужно взять 500 г измельченного чеснока, 3 л воды. Настаивать все в темном месте в течение 5 дней. После того каждые 50 мл средства разбавлять 10 л воды. Опрыскать посадки и особенно обращать внимание на нижнюю сторону листьев.
- Для обработки берут биологические средства, например «Фитоверм» или «Биотлин». Первый содержит аверсектин С (попадает в желудки и ткани клеток тли, разрушает их), а второй основан на имидаклоприде (обездвиживает тлю, после чего она погибает).
Профилактика появления тли на огурцах
Предотвращение заражения кустов вредителями состоит из нескольких простых действий:
1. Соблюдать севооборот. Не сажайте огурцы на одном и том же месте два года подряд. Севооборот нужен для улучшения структуры почвы, повышения устойчивости культур к болезням и вредителям.
2. В теплице обрабатывать осенью или весной все поверхности инсектицидами, советуем проводить тщательную дезинфекцию.
3. Обследовать растения время от времени.
4. Регулярно ухаживать за огурцами: убирать сорняки, подкармливать, обрабатывать от вредителей и болезней.
5. Бороться с муравьями на участке.
6. Приманивать насекомых — поедателей тли: журчалок, златоглазок, божьих коровок, уховерток. Для божьих коровок можно сделать смесь из 1 части сахара, 1 части дрожжей и 10 частей воды. Этот раствор распрыскивают по участку. Некоторые насекомые любят душистые травы: мяту, петрушку, фенхель. Златоглазок привлекают папоротники и фонари с желтым светом, а журчалок — желтые цветы.
7. Привлекать птиц, уничтожающих тлю: воробьев, синиц, корольков, пеночек, коноплянок. Им можно строить скворечники, насыпать корм и оставлять воду.
8. Вместе с огурцами сажать растения, отпугивающие тлю: чеснок, кинзу, бархатцы.
Памятка для садовода: что делать, если на листьях огурцов появилась тля
Полностью избавиться от вредных насекомых, конечно, не получится, но борьбу прекращать не стоит, чтобы бедствие не достигло катастрофических масштабов. Важно помнить о профилактике: лучше предотвратить, чем потом бороться с последствиями. Регулярная обработка и удобрение растений, дезинфекция садовых инструментов помогут защитить растения.
Достаточно соблюдать важные правила:
1. Прежде всего нужно бороться на участке с муравьями, потому что они разносят тлю.
2. Соблюдение севооборота поможет снизить риск возникновения вредителей.
3. Между огуречными кустами сажают пахучие травы, потому что тля не выносит их.
4. Для профилактики можно приманить полезных насекомых и птиц.
5. Небольшое количество вредителей можно убрать механически или смыть водой.
6. Сначала применяют биологические средства от насекомых, потому что они менее вредные. Далее идет очередь химических препаратов.
7. Важно помнить, что биологические средства начинают работать при температуре от +15…+17 °C.
8. Еще можно использовать народные средства, такие как листья томатов, чеснок и красный жгучий перец.
9. В период плодоношения химические препараты запрещены, так как в плодах могут накопиться отравляющие вещества.
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), администратор блога «Садоводы-огородники-цветоводы России»