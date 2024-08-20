Вслед за Землей погода испортилась на Марсе: что происходит
Астроном Клайд Фостер: На Марсе началась мощнейшая пылевая буря.
Астроном Клайд Фостер: На Марсе началась мощнейшая пылевая буря.
На Марсе началась мощная пылевая буря, пишут астрономы-любители в социальных сетях. Погода на Красной планете настолько плохая, что завесу пыли без труда видно даже в любительские телескопы. Неужели климатические катаклизмы распространяются не только на Землю?
ЗОРКИЕ ГЛАЗА КЛАЙДА.
Астроном-любитель Клайд Фостер из ЮАР сообщил в социальных сетях, что на Марсе началась мощнейшая пылевая буря. Бурю он наблюдал в свой собственный телескоп. Плотные и яркие облака, состоящие из песка, уже закрыли равнину Хриса (Chryse Planitia) на Красной планете.
Фостер — фигура в мире любительской астрономии известная. Так, в 2020 году он из своей домашней обсерватории приметил на Юпитере новый вихрь. Клайд оповестил об этом через социальные сети, и шум поднялся такой, что НАСА дало указание аппарату Юнона посмотреть на этот регион. В самом деле, там оказалось необычное пятно, смерч, размером почти в 5 тысяч километров, и этот объект теперь официально называется «пятном Клайда».
При этом телескоп у Фостера большой, но не запредельно большой. У многих продвинутых любителей такие же или лучше. На стороне Фостера — упорство, опыт и внимательность. А также прекрасное знание объектов, за которыми он следит. Если что-то новое, ему сразу бросается в глаза.
Любители — единственные, кто ведут постоянные наблюдения поверхностей планет. У больших телескопов, в том числе космических, планеты не являются приоритетными целями. Возле каждого профессионального телескопа есть Комиссия по времени, которая распределяет наблюдательное время на приборе. Время стоит дорого. Стоимость телескопа можно разложить на время, пока он будет работать, это и есть цена наблюдательной минуты. Поэтому прорваться к прибору могут только авторитетные коллективы, и то ненадолго. Следить за Марсом или Юпитером постоянно — некому. Любители пока выручают.
СТРАШНЫ ЛИ МАРСИАНСКИЕ БУРИ.
Марс — планета ураганов. Каждый год на Красной планете происходит несколько локальных бурь, и примерно раз в пять лет — планетарная, которая охватывает весь Марс. На Земле есть пустыни, а есть и леса-поля, и пыльная буря вряд ли зародится в тайге (тем не менее, в любой случайный момент в атмосфере всей нашей планеты летает около 40 миллионов тонн пыли). И вряд ли смерч из Сахары накроет всю Землю, рано или поздно выдохнется. Марс пустынен везде, и пыльные бури там бывают везде.
Как и на Земле, причина — в неравномерном нагреве. Днем тепло, ночью холодно, в одном полушарии зима, в другом лето. И, как и на Земле, хотя в целом все понятно, в деталях ничего не понятно. Почему тут. Почему сегодня.
В целом бури на Марсе более затяжные, чем на Земле. В слабой гравитации пыль поднимается высоко в атмосферу и не спешит осесть. Солнечный свет лучше поглощается пылью, становится теплее. Контраст температур растет, крепчает ветер. Буря питает сама себя.
Как выглядит марсианская пылевая буря? Очень темно. Есть такое понятие, аэрозольная оптическая плотность атмосферы. Когда этот параметр равен 1, Солнце скрывается в плотной дымке и тускло светит четко очерченным диском. В самые страшные земные бури («день был как ночь») показатель не превышал 7,0. На Марсе сплошь и рядом 11. Мы даже не можем себе вообразить такую темноту.
Ветер быстрый, хотя на Земле бывает и быстрее. Самый быстрый ветер на Марсе, который мы видели, разогнался до ста километров в час. Но этот ветер не бьет вас в лицо, не мешает идти, не опрокидывает роверы. Ведь атмосфера — всего 1% от земной.
Вместо этого вас в лицо сечет пыль. Как будто вы оказались под пескоструйной машиной. Темнота, воздух, превратившийся в наждачную бумагу — настоящий ад.
ПЕРВЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ.
Будут ли страдать космонавты? Конечно. В фильме «Марсианин» показан весь ужас, хотя и с неточностями: как мы уже говорили, марсианский ветер не сорвет крышу и не собьет с ног. В остальном все правда.
В январе 2022 года впервые в истории была объявлена нелетная погода за пределами Земли: вертолет Ingenuity готовился к старту, но взлет отменили из-за бури. В 2018 году буря положила конец роверу Opportunity: пыль так иссекла солнечные панели, что они перестали вырабатывать электричество. Особенность марсианской пыли еще и в том, что она — из-за электростатики — очень липкая. Если она забивает камеру или панели, и у тебя нет «дворников», ты ничего не сделаешь.
Нынешняя буря роверам пока не угрожает, но никто не знает, что будет дальше.
У НАС С МАРСОМ ОДНА НА ДВОИХ ПОГОДА?
И на Земле погода дурит, а виновата, скорее всего, экстремальная солнечная активность. Неужели и на Марсе погода испортилась вместе с земной, по той же причине?
Скорее всего.
Хотя Марс дальше от Солнца, чем Земля, радиация, которой прыщет дневная звезда, никуда не девается и до Красной планеты долетает. Так, в мае, когда мы на Земле видели полярные сияния даже сквозь облака — после мощнейшей солнечной вспышки — сияния сверкали и на Марсе. Мы защищены от радиации магнитосферой, на Марсе все это радиоактивное добро просто валится на поверхность, так что сияет там не только на севере, а везде.
В те дни, если бы на Марсе были космонавты, они получили бы дозу, эквивалентную 30-ти рентгенам грудной клетки. Некритично, но неприятно. И ведь так каждый день, когда объявляют магнитную бурю. Космонавтов надо будет как-то прятать.
А на камерах роверов, которые снимают окрестности, появился как бы «снег». Это радиационные частицы били в матрицу фотоаппарата.
Конечно, все это провоцирует погодные изменения. И у нас, и там. Как именно — изучено слабо. Метеорология оперирует температурой да давлением. В общем, будем вместе с Марсом переживать погодные аномалии. Вместе веселее.