03:25 (мск), источник: Газета.Ру

Загрязнение воздуха усиливает опасность гроз, выяснили ученые

Американские ученые из Университета Джеймса Мэдисона обнаружили связь между загрязнением воздуха и интенсивностью гроз в летний период. Исследование опубликовано в научном журнале Atmospheric Research (AtmRes).

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Источник: AP 2023

В ходе трехлетнего проекта авторы изучили около 200 тыс. гроз в районе Вашингтона (округ Колумбия) и более 300 тыс. гроз в штате Канзас.

С помощью данных о молниях от Национальной сети обнаружения молний и информации станций контроля за загрязнением воздуха, исследователи определили, что в условиях высокой нестабильности увеличение концентрации атмосферных аэрозолей приводит к большему количеству ударов молний.

По словам ученых, воздушные загрязнители попадают в облака через восходящий поток. Там частицы разделяют электрические заряды, увеличивая количество молний.

Специалисты также провели похожее исследование в Бангкоке — мегаполисе с высоким уровнем загрязнения воздуха, расположенном в тропическом климате. Анализ показал схожую картину с поправкой на более жаркие и влажные условия.

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