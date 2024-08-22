Народные приметы на 23 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 23 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 23 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
23 августа отмечено в народном календаре как Лаврентьев день. Православная церковь в этот день чтит память священномученика Лаврентия. Святому Лаврентию молились для избавления от бедности, болезней глаз, исцеления недугов. Также у него просили защиты от дурного глаза.
Сначала расскажем про народные приметы на 23 августа в 2024 году о погоде.
В этот день было принято умываться утренней росой, протирать глаза. Наши предки верили, что это даст хорошее зрение, молодость и красоту. При этом росу с травы собирали только в отдаленных от городов и оживленных дорог деревнях или лесу.
День считают удачным для путешествий, паломничеств, поездок за город и командировок, принятия обетов и принесения клятв.
23 августа советовали собрать желуди и сделать из них длинные бусы. Их надевали при первых признаках простуды и носили в течение дня. Говорилось, что тогда болезнь тут же отступит.
Также в Лаврентьев день старались погладить черного кота или кошку. По поверью, такое животное заберет у человека весь негатив, печали, страдания и переживания. В дом в этот день советовали брать белую кошку или кота. Говорилось, что они принесут свет, добро и счастье. К слову, если у вас есть кот или кошка, имейте в виду, что некоторые растения для таких питомцев опасны. Это, например, фикус, алоэ вера, диффенбахия.
23 августа было принято взбивать и сушить подушки, чтобы из них вышли все переживания, беды, плохие сны, а ночной отдых приносил человеку только радость и силы. С той же целью протирали пыль в доме.
Чтобы мужья были ласковыми и заботливыми, жены старались ударить их в этот день по лицу вальком (деревянная колотушка, которой при стирке выколачивали грязь с одежды).
Рыбаки в этот день смело выходили на привычные места. Считалось, что водяной на Лаврентия не вредит «знакомым» рыболовам.
Не советовали в Лаврентьев день говорить о своих планах. Наши предки боялись, что они так и не воплотятся в жизнь.
Также 23 августа старались не лениться. Говорилось, что бессмысленное времяпрепровождение может привести к негативным последствиям — начнутся проблемы на работе, финансовые трудности, ссоры с окружающими. Сейчас не советуют в этот день смотреть развлекательные фильмы, сидеть в соцсетях, играть в компьютерные игры.
Наши предки в этот день не ходили обутыми по росе. Говорилось, что иначе начнут болеть ноги.
Также запрещалось заниматься строительными работами. Считалось, что в процессе стройки или ремонта в этот день велика вероятность несчастного случая.
Нельзя на Лаврентия было ходить в лес и собирать орехи. Наши предки боялись, что иначе весь предстоящий год придется жить в нищете и голоде. Вместе с тем орехи полезны для здоровья. Так, грецкие улучшают работу мозга и сердечно-сосудистой системы, миндаль — снижает уровень «плохого холестерина», фисташки — уменьшают воспаление.
Также 23 августа не разрешалось лежачих больных умывать простой водой. Говорилось, что в этом случае они никогда больше не смогут встать с постели.
Нельзя на Лаврентия ссориться — наши предки верили, что ссора окажется сложной, с последствиями, помириться долго не удастся.
Женщинам 23 августа не разрешалось ходить в лес в одиночестве — говорили, что может приключиться беда. Нужно было взять с собой хотя бы собаку.
Рыболовы в этот день не искали место для рыбалки где-то в неизвестных местах.
Айгуль Сабитова