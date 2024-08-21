Астрономы бьют тревогу: звездное небо в опасности
Скоро мы совсем перестанем видеть звезды по ночам.
Скоро мы совсем перестанем видеть звезды по ночам.
Наши предки гадали по звездам, находили по ним путь и изучали окружающий мир. Единственное, что могло им в этом помешать — облачная погода и несовершенство техники. Современный человек легко может найти фотографии звездного неба в интернете — а вот увидеть ночью звезды в реальности с каждым годом становится все сложнее.
Ключевая причина — ночное освещение, которого на планете становится все больше. Астрономы даже ввели термин «световое загрязнение», чтобы обозначить ситуацию, в которой ночное небо засвечивается искусственными приборами. за последние 10 лет ночное освещение становится ярче в среднем на 10% по всему миру, объясняет портал IFLScience.
Одна из причин — повсеместный переход к светодиодным лампам. По сравнению с лампами накаливания они так дешевы, что их используют гораздо активнее — и в результате города и предприятия производят гораздо больше света, чем раньше.
Между прочим, напоминают ученые, световое загрязнение не только портит вид ночного неба — оно еще и сбивает наши циркадные ритмы, потому что теперь в большом городе небо всегда так или иначе освещено.
Инженеры надеются, что в развивающихся странах, где на текущий момент освещения совсем немного, удастся создать такую систему, при которой новейшие технологии позволят сберечь ночную тьму вместо того, чтобы разрушать ее. Для этого проектировщики хотят использовать датчики движения, таймеры и освещение разнвх цветов — все, чтобы осветить то, что необходимо, но не разбрасываться излишками света.
Впрочем, свет — не единственная проблема для ночного неба. За последние годы на земной орбите появилось множество спутников — и, хотя по меркам стратосферы каждый из них в отдельности ничтожно мал, десятки тысяч искусственных небесных тел радикально меняют картину.
На июнь 2024 года на земной орбите находится 11780 спутников. 6050 из них принадлежат компании Илона Маска Starlink. Маск заявлял, что намерен увеличить это число минимум вдвое (а если повезет, то и вовсе в 6 раз), чтобы обеспечить всю планету стабильным покрытием спутникового интернета.
Эти спутники тоже являются лишними источниками света — а еще отправляют много радиоволн, которые также мешают астрономам проводить исследования.
Закон никак не регламентирует использование и запуск спутников — основная проблема, уверены ученые, именно в этом. Нет ни норм по уровню испускаемого излучения, ни международных соглашений. Это не так важно, когда в небе летает пара сотен спутников, как было еще совсем недавно. Но через 10 лет их количество может вырасти аж до 300 тысяч — и тогда они станут серьезной проблемой для всех.
Частные компании прислушиваются к мнению научного сообщества, так что шанс найти компромисс вполне реален — но, как объясняют ученые, без жестких ограничений все равно найдутся предприниматели, которые будут злоупотреблять договоренностями ради сиюминутной выгоды или удешевления производства. Это тем более актуально, что с каждым годом число компаний-операторов космических спутников тоже растет.
Доктор Венди Уильямс, представитель Европейской организации астрономических исследований в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях, надеется, что в ближайшие годы появятся четкие правила, которые ограничат и структурируют использование космоса. В конце концов, напоминает она, чистое ночное небо — это наше всеобщее достояние.
Тем временем владелец Starlink Илон Маск предлагает запустить еще более сильный источник света в космосе — он хочет построить на Луне целую космическую базу.