Народные приметы на 24 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 24 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 24 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
24 августа отмечается народный праздник Евпатий Коловрат. Это русский богатырь, который жил в XIII веке, легендарный герой времен нашествия на Русь хана Батыя. Также в этот день вспоминают преподобномучеников Феодора и Василия Печерских. Первый из них все свое богатство раздал нищим, удалился в монастырь и жил в Варяжской пещере. Много лет провел он в строгом воздержании, но потом начал сильно скорбеть о розданном имении. Утешил его святой Василий, живший вместе с ним в келии.
Красный или алый восход в этот день сулит ветер и дожди. Если над водой стелется туман — жди ясную погоду.
Во время восхода солнца идет дождь — непогода затянется на несколько дней. Если на закате выпала роса — завтра утром будет ясно и тепло. Уродилось много орехов — зима будет снежной. Если мало грибов, значит, зимой будет морозно. Молния без дождя предвещает ливень.
Если на 24 августа нет ветра — хорошая погода простоит почти до осени. Дождь на рассвете — к ненастной неделе. Если в этот день светит солнце, значит, в сентябре будет тепло. Туман над водой плывет — к сухой и теплой погоде. Если утки ведут себя беспокойно, значит, грядет долгое похолодание. На рассвете ярко сияют звезды — к дождю.
Теперь расскажем про народные приметы на 24 августа в 2024 году о том, для чего подходит эта дата.
Утром люди старались вспомнить свои сны. Говорилось, что они могут предупредить о возможных проблемах со здоровьем. Хорошей приметой считалось увидеть во сне в ночь на 24 августа белого коня. Говорилось, что это к невероятной удаче и что помыслы человека, которому это приснилось, чисты и что фортуна не упустит возможности вознаградить его за это.
К этому времени созревает облепиха, поэтому все отправлялись ее собирать. Ягоду перетирали с сахаром, сушили, делали из нее варенье. Облепиха, кстати, очень полезна. Так, она снижает риск возникновения ожирения и диабета.
Считалось, что святые Феодор и Василий покровительствуют в этот день уходу за домашними животными. Женщины вычесывали кошек и собак, а из собранной шерсти делали пояса, талисманы и обереги.
Кроме того, в старину 24 августа начинали стричь овец. Говорилось, что так животные успеют обрасти до морозов.
С этого же дня женщины начинали вязать теплые вещи на зиму. В некоторых местах шерстью медведя окуривали жилища, чтобы не проказничал домовой.
Считалось, что день нужно провести тихо, занимаясь делами по дому. Можно было погулять в компании с кем-то (но не одному).
Также 24 августа наши предки старались прислушаться к себе, а не слепо действовать по указке других. Говорилось, что чужие советы могут навредить. Прислушиваясь к себе, иногда можно позволить себе принять спонтанное решение. Неожиданные поступки могут быть эффективным инструментом для самых разных сфер.
Кроме того, в этот день люди старались проявить доброту.
Теперь — про народные приметы на 24 августа в 2024 году о запретах.
Айгуль Сабитова.