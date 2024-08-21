17:02 (мск), источник: Аргументы и факты

10 капель йода! Две важные подкормки для томатов и огурцов в августе

Агроном Елена Литвинова дала три рецепта удобрений, которые помогут плодам скорее созреть и избавиться от заболеваний. Также есть шанс увеличить количество урожая.

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Источник: Reuters

В августе садоводы вносят последние подкормки под томаты и огурцы для того, чтобы собрать богатый урожай. Агроном Елена Литвинова уверена, что благодаря этим удобрениям вы соберете в два раза больше овощей. «Никакого азота и никаких нитратов, все подкормки натуральные и проверенные временем», — заявила наш эксперт.

Первая подкормка

Возьмите один литр окрошечной сыворотки, вылейте ее в 10-литровое ведро с теплой водой. И добавьте два стакана древесной золы. Это удобрение направлено на то, чтобы плоды созревали быстрее и лучше адаптировались к погодным условиям.

Тщательно перемешайте. Туда же отправляйте одну столовую ложку куркумы. Тем самым вы подпитаете растения витаминами A, B, C, D и веществами, которые помогают избавиться от грибковых и вирусных заболеваний. И никак нельзя без гуматов. Выбирайте любой, каким пользуетесь обычно, согласно инструкции.

Готовой смесью поливайте томаты и огурцы под корни.

Вторая подкормка

Один литр однопроцентного кефира разведите в 10 литрах отстоянной воды и добавьте два стакана древесной золы. Все дело в том, что в золе содержится много карбоната кальция. И если его смешать с кислотами, то он превращается в ацетат кальция, который сто процентов растворяется в воде. Соответственно, растения точно получат необходимый им кальций.

Этот элемент благотворно влияет на иммунитет растений, помогает от грибковых заболеваний. Например, от вершинной гнили.

Далее в полученный раствор добавляем 10 капель йода. Средство также помогает от грибковых заболеваний, способствует цветению. И отправляем одну столовую ложку на ведро любых гуматов.

Перемешиваем, поливаем.

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