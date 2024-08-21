Сансевиерия: описание ухода за цветком в домашних условиях

Это стойкое растение для начинающих или занятых цветоводов. Сансевиерия выдержит как недостаток света, так и редкий полив. У нее достаточно медленный рост, она не израстается и не требует обрезки. Огромное количество видов и сортов позволяет подобрать сансевиерию под любой вкус. Это растение подходит для озеленения квартир, офисов и общественных пространств, требуя минимального ухода. Вдобавок сансевиерия очищает воздух от вредных примесей. В этой статье рассмотрим факты о сансевиериях, а также необходимый уход и основные проблемы в выращивании.
Что важно знать о растении сансевиерия
Хотя они считаются достаточно простыми растениями, нелишним будет узнать несколько интересных фактов.
|Название
|Род сансевиерий назван в честь Раймондо ди Сангро, седьмого князя Сан-Северо. Народные названия — тещин язык, змеиный хвост, щучий хвост. Еще один вариант написания названия растения — сансевьера
|Род
|Ранее сансевиерии относили к роду спаржевых, однако с 2014 года ее относят к роду драцен на основании результатов генетических исследований
|Распространение в природе
|Тропическая и субтропическая Африка, Индия, Индонезия
|Цветение
|В подходящих условиях зацветает светло-кремовыми кистями (метелками) с приятным ароматом
|Размер растения
|Самые маленькие сорта вырастают до 30—45 см, а самые крупные до 1,5—2 м
|Размножение
|Делением корневища, а также листом и частью листа. Семенами в домашних условиях не размножается
|Предпочтения
|Легкий субстрат с большим количеством минеральных разрыхлителей; яркий рассеянный свет и прямые лучи солнца;
регулярный полив с просыханием грунта, но без долгих пересушек;
тесные невысокие горшки
|Негативные факторы
|Перелив;
тяжелый грунт без разрыхлителей;
долгие пересушки;
высокие горшки с большим количеством грунта без дренажа;
автополив
|Кому подходит растение
|Новичкам в цветоводстве и тем, у кого мало времени ухаживать за растениями. Специально выращивают для озеленения офисных и общественных пространств
|Частые вредители
|Красный оранжерейный клещ и щитовка
«Забавно наблюдать, как поколение 70—80-х годов не всегда признает красоту и декоративность сансевьеры. В то время это было достаточно популярное растение, часто его можно было наблюдать в школах и других общественных местах. Плюс название “тещин язык” и всевозможные поверья вызывают предвзятое отношение у многих людей того поколения к сансевьерам. Чего не скажешь про более молодое поколение, которое в ней видит стиль и особую брутальность. Это растение на сегодняшний день считается модным и графичным декором для любого современного интерьера. Однако она не подойдет для оформления в стиле прованс и классическом стиле. Сверхвысокие сорта в больших кашпо отлично подходят для создания живой изгороди в ресторане или офисе, а также для зонирования помещений», — рассказала Надежда Юхно, фитодизайнер, основатель школы «MyGreenDecor».
Виды и сорта сансевиерии с фото
Если вы считаете тещин язык скучным и приевшимся растением, то присмотритесь к другим видам и сортам. Сейчас существует огромное количество всевозможных расцветок с разными формами листьев. Вы точно сможете найти сансевиерию, которая откликнется в вашей душе.
Рассмотрим несколько популярных видов и сортов:
1. Зейланика — самый популярный вид с полностью зелеными листьями и темно-зелеными полосками. Теневыносливое и интерьерное растение, которое можно поставить в середину комнаты вдали от окна. Хорошо размножается листовыми черенками. Высокий сорт, который достигает 80—100 см в высоту.
2. Лауренти — высокорослое растение высотой около 1 м. Зеленые листья имеют яркую желтую полосу по краю. Лауренти более светолюбивая, чем зейланика. Не передает сортовой признак при размножении частью листа, так как при таком способе новые ростки вырастают полностью зелеными и не имеют желтой полосы.
3. Ханни — низкорослый сорт до 30 см с множеством вариаций окраски и формы листа. Это отличная возможность собрать коллекцию растений, не занимающих много места.
4. Цилиндрика — высокий вид до 1,5 м. Листья имеют форму цилиндра с острым концом.
5. Муншайн — среднерослый сорт до 65—70 см. Со светло-зелеными листьями с голубовато-серебристым отливом и с темно-зеленой окантовкой.
6. Блэк голд — среднерослый сорт сансевьеры. С темно-зеленой серединой листа без полос и с ярко-желтой окантовкой.
7. Футура суперба — этот сорт очень похож на сансевиерию лауренти по расцветке, но отличается от нее высотой (до 50—55 см) и имеет более широкий лист.
8. Масониана — сорт с очень крупными и широкими листьями. Растение шириной до 25 см, высотой около 1 м. Растет очень медленно и отлично подходит для помещений с низкой освещенностью. Народное название этого сорта — плавник кита.
Уход за сансевиерией в домашних условиях
Подобрать оптимальные условия для этих растений возможно практически в любом помещении и с любым навыком в цветоводстве. Основные моменты рассмотрим ниже.
Состав почвы для сансевиерий рекомендуется следующий: 50% универсального субстрата для декоративно-лиственных + 50% разрыхлителей (перлит, крупный кварцевый песок, цеолит, диатомит, пеностекло).
Для выращивания хорошо подходят пластиковые, терракотовые, керамические глазурованные горшки. Будьте осторожны при использовании кашпо с автополивом, потому что при нехватке освещения растения в них могут быстро загнить. Форма горшка желательно должна быть больше в ширину, чем в глубину.
Для хорошего роста требуется умеренная температура до +22…+25 °C, зимой она не должна опускаться ниже +12 °C.
Сансевиерия любит яркий рассеянный свет. Но одновременно может выносить прямые солнечные лучи (приучать к ним следует постепенно) и полутень, особенно зеленые сорта.
Сансевиерия очень плохо переносит переувлажнение почвы, поэтому гораздо легче относится к пересушкам.
Поливать следует после полного просыхания грунта, но не пересушивайте слишком сильно, иначе листья могут потерять упругость, а розетки вытянуться. Старайтесь не попадать при поливе в центр розетки.
Растение не требует повышенной влажности воздуха в помещении, поэтому сансевиерия хорошо себя чувствует при 30—50%.
Для сансевиерий подойдет любое комплексное удобрение для декоративно-лиственных растений или суккулентов. Использовать его следует строго по инструкции на упаковке, удобрять по листу (опрыскиванием) или с поливом.
В период активного роста с апреля по октябрь удобрять следует раз в две недели, а в зимний период раз в месяц. Помните, что подкармливать можно только здоровые растения. Не советуем удобрять больные и пораженные вредителями растения, сначала их нужно привести в порядок.
Пересаживать растение следует по мере заполнения горшка корнями, желательно в весенне-летний период. Размер горшка лучше увеличивать не больше чем в полтора раза. Сансевиерия не требует частой пересадки, напротив, при заполнении горшка корнями начинает усиленно давать деток. Не используйте для маленьких растений слишком большие горшки, потому что они долго не смогут активно расти.
Сансевиерии не нуждаются в формирующей обрезке. Удаляются только потерявшие декоративный вид листья и больные лиственные пластины.
Размножение комнатного растения сансевиерия
Эта декоративная культура довольно долго растет, поэтому лучше всего ее размножать делением куста и корневища. Так вы получите сразу взрослое жизнеспособное растение с сортовыми признаками. Однако существует еще один способ размножения в комнатных условиях — листовым черенком. Оба способа описаны ниже.
Лучший способ размножения, при котором 100% передается сортовой признак. При пересадке ножом или секатором нужно отделить одну или несколько розеток, срез присыпают толченым активированным углем и подсушивают при комнатной температуре в течение получаса. После этого розетка высаживается в новый рыхлый грунт и горшок (размер подбирается по объему корневой системы). Не поливайте в течение недели, а затем увлажняйте один раз в неделю небольшим количеством воды.
Этот способ хорош для размножения зеленых видов сансевиерий, так как пестрые разновидности часто не передают сортовой признак при размножении листовым черенком.
Для этого способа необходимо нарезать листовую пластину поперек на несколько кусков, подсушить несколько минут и воткнуть срезом в землю. Первую неделю не поливать, а затем немного увлажнять почву один раз в неделю. Через некоторое время черенок укоренится и из него пойдут новые молодые розетки.
В домашних условиях сансевиерия редко выращивается из посевного материала, так как это очень долгий процесс.
Эти растения очень устойчивы к болезням и имеют крепкий иммунитет. Основная причина заболеваний — это перелив в условиях низкой освещенности, неправильно подобранного грунта и горшка и, как следствие, загнивание корней.
В этом случае листья теряют тургор, розетка разваливается в разные стороны. Для лечения необходимо достать растение из горшка, удалить подгнившие корни, присыпать толченым активированным углем или замазать фунгицидной пастой. Пересадить в новый рыхлый грунт и горшок маленького объема. Обязательно убедитесь, что есть хороший дренаж или дренажные отверстия. Не увлажняйте неделю, а затем поливайте небольшим количеством воды один раз в неделю, чтобы почва хорошо просыхала между поливами. В воду первое время можно добавлять фунгицид по инструкции на упаковке.
При попадании воды в розетку возможно загнивание самих розеток. Если поражена вся розетка, то ее уже не восстановить, но оставшиеся здоровые части листьев можно отрезать для укоренения. Но если поражена часть розетки, то обрежьте подгнившие участки до здоровой ткани, присыпьте толченым активированным углем и пересадите в новый грунт и горшок.
Культура устойчива к паутинному клещу и трипсам. Однако ее часто может поразить красный оранжерейный клещ, которого не видно невооруженным глазом. От него очень сложно избавиться. Характерные черты его появления — оранжево-коричневые пятна в основании листьев, которыми розетка оказывается повреждена насквозь. И со временем растение прекращает активно расти.
Лечение — удаление поврежденных розеток и замачивание оставшихся в акарицидах. Для этого достаньте здоровые розетки из грунта, отряхните его с корней и целиком погрузите розетки в раствор акарицида на 1—2 часа. Затем аккуратно просушите их и высадите в новый грунт и горшок. Возможно, понадобится несколько таких обработок, чтобы полностью избавиться от клеща.
Второй частый вредитель сансевиерий — это щитовка. Чтобы вывести ее, необходимо полностью механически удалить взрослых особей и личинок ватным диском или ватной палочкой, а затем провести три обработки тремя разными инсектицидами с промежутком в неделю. Следует использовать как системные инсектициды (в полив), так и контактные (опрыскивание).
Основные проблемы при выращивании сансевиерии
Даже самые неприхотливые растения могут потерять здоровье и декоративный вид вследствие некоторых факторов.
Ниже рассмотрим основные проблемы и причины их возникновения при выращивании сансевиерий.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Листья вялые и сморщенные, которые не держатся вертикально. Розетка разваливается
|Корни подгнивают и не растут либо недостаточный полив
|В первом случае удалить подгнившие корни, пересадить, наладить режим увлажнения. Советуем в первые поливы добавлять фунгицид.
Во втором случае достаточно наладить режим полива, тогда новые листья не будут терять тургор
|Растение замерло в росте
|Причин может быть несколько: вредители, слишком большой горшок, недостаток питания (если растение давно не пересаживалось)
|В зависимости от причины определить тип вредителя и пролечить растение.
Ждать, когда растение заполнит горшок корнями, либо пересадить в меньший объем. Советуем делать регулярные подкормки либо пересадить в больший горшок и в новый грунт
|Листья желтеют
|Загнивание розетки
|Удалить отмершие части и розетки, далее обработать срезы углем или фунгицидом.
Соблюдать аккуратный полив без попадания воды в центр розеток
|Листья почернели, сморщились и стали мягкими
|Растение замерзло
|Срезать поврежденные части листьев и убрать источник холода
|Растение вытягивается, теряется яркая окраска
|Недостаток света
|Рекомендуем добавить освещения. Нужно перенести ближе к солнечному свету или добавить досветку фитолампами
Полезная информация о выращивании сансевиерии в домашних условиях
В статье мы подробно рассмотрели основные факты и требования к уходу за этими экзотическими растениями. Давайте кратко повторим основную информацию:
1. Существует множество видов и сортов сансевиерий, различающихся расцветкой, формами и размерами листьев.
2. Сансевиерия любит хорошую освещенность и аккуратный регулярный полив, но может вытерпеть полутень и пересушку.
3. Основные проблемы в выращивании — залив и загнивание корней.
4. Сансевиерия — стойкое к вредителям растение, но может заболеть красным оранжерейным клещом, которого очень трудно вывести.
5. Неприхотливое и эффектное растение для озеленения квартир и общественных пространств, офисов или салонов.
Эксперт: Надежда Юхно, фитодизайнер, основатель школы «MyGreenDecor»