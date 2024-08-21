Усы погубят. Не забудьте сделать это с клубникой, чтобы она дала урожай
От этой процедуры зависит будущий урожай, поэтому отнеситесь серьезно.
От этой процедуры зависит будущий урожай, поэтому отнеситесь серьезно.
В августе обязательно надо ухаживать за клубникой, и в следующем сезоне вы получите богатый урожай. В последний месяц лета растение активно начинает укоренять усы и, соответственно, бесконтрольно загущать грядки.
Неопытные огородники могут посчитать, что ягода, наоборот, растет пышно, все идет хорошо, но нет, здесь нужно принимать меры. Молодые кустики вытягивают из земли питательные элементы, поэтому их срочно и безжалостно надо обрывать.
Если же все так и оставить, то клубника с лишними усиками уйдет в зиму. А весной у вас в огороде будет сплошной «ковер», растение не сможет активно развиваться.
Клубнике нужно дышать, ничего не должно ей мешать. Но важно понимать, что необходимо убирать только усы и больные листья с пятнами. Все остальное оставляем, так как клубнике нужно нарастить шапку из зелени, которая зимой поможет укрыть от холода корневища.
Если на клубнике много больных листьев, то растение надо обработать от пятнистости. Лучшие средства — медный купорос, бордоская жидкость, хлорокись меди. Используйте согласно инструкциям на упаковке.
Кстати, после прополки клубники, даже если грядка замульчирована, ее обязательно нужно разрыхлить. Делается это для того, чтобы к корням поступал воздух. Потому что мульча, опилки, трава, перегной слеживаются и, можно сказать, «деревенеют», и растения хуже развиваются.