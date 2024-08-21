Как правильно обрезать смородину, чтобы в следующем сезоне ягод было много?
И чем лучше всего подкормить кустарники, чтобы избавить их от болезней и напитать полезными элементами. В следующем сезоне соберете богатый урожай.
И чем лучше всего подкормить кустарники, чтобы избавить их от болезней и напитать полезными элементами. В следующем сезоне соберете богатый урожай.
Смородину любят выращивать в России. Кустарники есть практически на каждом дачном участке. Но не все знают, как правильно ухаживать за растениями в августе, чтобы получить богатый урожай в следующем сезоне.
Агроном Светлана Городецкая рекомендует проводить процедуру строго после плодоношения. То есть после того, как вы собрали урожай.
Сначала надо удалить поврежденные и слабые побеги и те, которые загущают куст. Также стоит обрезать верхушки растения примерно на 15−20 см, так как важно, чтобы смородина росла вширь, а не ввысь.
Если все сделаете правильно, то куст начнет развиваться так, как надо, и без проблем заложит почки для следующего урожая.
Далее смородину нужно обязательно обработать по листу и под кустом. Лучше всего использовать такие препараты, как Топаз, Хом, Абига-Пик или однопроцентный раствор бордоской жидкости. Только обязательно прочитайте инструкцию по применению, так как ситуации у всех могут быть разными.
Обработку смородины идеально делать в конце августа или в начале сентября.
Помимо этого, кустарники надо напитать полезными элементами. Городецкая советует использовать калимагнезию и суперфосфат. Гранулы нужно равномерно распределить в прикорневой зоне (читайте нормы внесения на упаковках).
Сверху лучше всего накидать перепревший навоз или перегной. И поливайте, не забывайте это делать хотя бы один раз в неделю, если нет обильных дождей. Хватит одного ведра под каждое растение.