Где и когда смотреть парад планет 28 августа 2024 года?
В конце лета произойдет необычное астрономическое явление.
В конце лета произойдет необычное астрономическое явление.
В среду, 28 августа пройдет парад планет. На утреннем небе по одну строну от Солнца выстроятся шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн. Они будут находиться в секторе около 160° и в случае ясной погоды большинство планет можно будет наблюдать невооруженным глазом. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
Как рассказала Москве 24 астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, понятие «парад планет» не является научным, оно и используется только для популяризации. У астрономов же это событие называется выстраиванием планет.
Кошман отметила, что Меркурий, Марс, Юпитер и Уран можно будет наблюдать над восточным горизонтом, а Нептун и Сатурн — вблизи юго-западного. Также к планетам присоединится убывающий серп Луны — он будет находиться недалеко от Марса.
Увидеть Нептун и Уран можно будет только в телескоп или мощный бинокль. А вот Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн будут видны невооруженным глазом при условии ясной погоды. Однако Меркурий будет сложно рассмотреть, так как он зависнет низко у горизонта. Эта планета взойдет на рассвете после 04:15 и будет видна совсем недолго, так как вскоре рядом с ним взойдет Солнце, предупредила астроном.
По данным портала starwalk.space, Сатурн и Нептун появятся на небе с позднего вечера, первый будет виден в созвездии Водолея, а второй расположится в соседнем созвездии Рыб. Позже ночью взойдет Уран в созвездии Тельца. Следом на небе появятся Юпитер и Марс, обе планеты будут находиться в созвездии Тельца. Рядом также будет сиять серп убывающей Луны. На рассвете взойдет Меркурий в созвездии Льва.