Бегония комнатная: уход за цветком в домашних условиях
Уход и условия выращивания комнатного растения бегония в домашних условиях. Рассказываем, какие бывают виды и сорта цветка. Поговорим об особенностях посадки, пересадки и размножения растения.
Уход и условия выращивания комнатного растения бегония в домашних условиях. Рассказываем, какие бывают виды и сорта цветка. Поговорим об особенностях посадки, пересадки и размножения растения.
Это дивное и неприхотливое растение считается украшением любого интерьера. В статье вы узнаете, как ухаживать за цветком, чтобы он активно цвел и выглядел здоровым. Расскажем об основных аспектах: поливе, освещении, подкормке, пересадке, а также о борьбе с вредителями и болезнями. С правильным уходом комнатная бегония будет радовать вас долгое время.
Это одно из самых популярных комнатных растений. Но чтобы оно украшало ваш дом, нужно учесть несколько важных особенностей выращивания. Давайте разберемся в основных моментах, которые помогут вам стать настоящим экспертом в уходе за этим роскошным цветком.
|Виды бегоний
|Насчитывается более 1500 видов растения. Они различаются формой листьев, гаммой цветов и типами соцветий
|Потребность в свете
|Бегониям подходит яркое, но не прямое солнечное освещение
|Полив
|Регулярно орошайте, не допуская иссушения земли в горшке
|Температура
|Комфортная температура для бегоний — +18…+25 °C. Избегайте резких перепадов в помещении
|Удобрения
|Бегонии нуждаются в регулярной подкормке с помощью специальных удобрений для цветущих растений
Это декоративное растение удивляет многообразием сортов и видов. От миниатюрных карликовых растений до крупноцветковых красавиц — этот цветок способен украсить любой интерьер.
Давайте рассмотрим несколько интересных разновидностей бегоний, которые могут стать настоящей гордостью вашей домашней коллекции.
1. Бегония вечноцветущая (Begonia semperflorens) — компактное растение с мясистыми листьями и буйным цветением. Выделяется разнообразием цветов: розовые, красные, белые, лиловые соцветия.
2. Бегония клубневая (Begonia tuberhybrida) — крупные цветки воронковидной или махровой формы. Широкая палитра окрасок: от нежных пастельных до ярких насыщенных. Разнообразие по размеру и форме листьев.
3. Бегония вечноцветущая ампельная (Begonia pendula) — компактные растения с ниспадающими побегами. Миниатюрные цветки в кистевидных соцветиях. Хороши для подвесных кашпо, подоконников.
4. Бегония королевская (Begonia rex-cultorum) — выделяется удивительной окраской и рисунком листьев. Они могут быть бронзовыми, красными, серебристыми или пестрыми. Необычная фактура листьев, напоминающая бархат.
5. Бегония Элатиор (Begonia elatior) — большие махровые соцветия. Разнообразие цветовой гаммы: от пастельных до ярких тонов. Этот вид используется для горшочной культуры и срезки.
«Интересные сорта бегонии, которые можно найти в России, — это бегония Мэсона (Begonia Мasoniana). Она очень узнаваема по крупным бархатистым листьям и темному окрасу в центре листа, часто этот вид называют “железный крест”, потому что окрас похож на немецкий крест. Еще один привлекательный вид бегонии — это бегония королевская (Begonia rex). Очень популярна из-за декоративности листьев, они крупные, ярко окрашенные и часто с разнообразными узорами. Листья могут быть зелеными, серебристыми, розовыми, бордовыми и даже черными», — рассказала Яна Прокудина, профессиональный флорист, 18 лет работы в студии DY.Art, участник Национальной гильдии флористов, Ассоциации озеленения и Евразийского художественного союза.
Растение предпочитает яркий, но рассеянный свет, поэтому идеальное место для него — это окна, но без прямого солнечного освещения. Важно регулярно, но умеренно поливать растение, не допуская пересыхания земли.
Чтобы бегония пышно цвела, ее нужно регулярно удобрять специальными средствами для цветущих растений. Основные моменты рассмотрим ниже.
Бегонии предпочитают рыхлую, воздухопроницаемую почву с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 5,5—6,5). Идеальный вариант — это специальный грунт для цветущих комнатных растений или смесь песка, перегноя и торфа. Важно, чтобы субстрат хорошо пропускал воду, но при этом не пересыхал слишком быстро.
Для бегоний лучше всего подойдут вазоны средних размеров с хорошим дренажем. Горшок должен быть немного больше корней растения для обеспечения комфортного развития. Не используйте слишком глубокие или широкие емкости, так как именно в таких горшках у бегонии быстро загнивают корни.
Бегонии любят умеренные температуры в пределах около +18…+25 °C. Рекомендуем не допускать резких перепадов, которые отрицательно сказываются на состоянии растения. Особенно опасны для бегоний похолодания, которые могут вызвать потерю листьев и бутонов. Старайтесь поддерживать постоянный температурный режим в помещении.
«Освещение — один из самых важных факторов. В теплицах всегда много рассеянного света, поэтому найдите в доме оптимальное место. Если вы планируете поставить бегонию на подоконник, хорошим вариантом будет прикрыть стекло тонкой бумагой, чтобы спрятать растение от прямых солнечных лучей», — советует эксперт Яна Прокудина.
Бегонии требуют регулярного и умеренного увлажнения. Необходимо следить, чтобы земляной ком полностью не пересыхал в горшке.
При орошении бегоний соблюдайте важные правила:
«После покупки растение нужно адаптировать к вашим комнатным условиям, особенно если вы предполагаете, что бегония выращена в тепличной среде. Важно, чтобы растение привыкло к домашним условиям без стресса. Влажность в теплицах всегда очень высокая. Адаптация растения по влажности тоже происходит постепенно. Первое время бегонию ставят в мини-теплицу или надевают пластиковый пакет, чтобы избежать шока. Можно использовать увлажнитель или поместить цветок на поддон с водой и галькой», — рекомендует эксперт Яна Прокудина.
Бегонии предпочитают высокую влажность — 60—70%. Если воздух слишком сухой, растение может страдать, что проявляется в виде засыхания и побурения краев листьев. Регулярное опрыскивание растения мягкой водой помогает поддерживать уровень влажности. Но избегайте попадания воды на цветы, потому что это может вызвать их гниение. Размещение бегоний рядом с другими растениями повышает влажность воздуха вокруг них.
«Не допускайте сквозняков, лучше прикрыть цветок, если вы планируете проветрить комнату», — подсказывает эксперт Яна Прокудина.
Бегонии нуждаются в регулярном питании для здорового роста и пышного цветения. При соблюдении основных правил подкормки вы сможете добиться отличных результатов.
Используйте специализированные удобрения, которые содержат сбалансированный состав макроэлементов, необходимых для развития. Весной и летом подкармливайте один или два раза в месяц слабым раствором удобрения. Зимой дозу уменьшают вдвое.
«После покупки лучше сразу пересадить бегонию в питательный грунт для цветущих растений. Пересаживайте аккуратно, не повреждая корни. Очень хорошо проходит адаптация, если в новую почву добавить ионитный субстрат (из расчета 1 столовая ложка на 1 л почвы). Подкормку минеральными удобрениями после пересадки начинайте не раньше чем через 2—3 недели», — предлагает эксперт Яна Прокудина.
Взрослые бегонии нуждаются в пересадке каждые 2—3 года. Молодые экземпляры следует пересаживать ежегодно. Размер нового горшка должен быть на 2—3 см больше, чем предыдущий. Не стоит сразу пересаживать в огромную емкость. Используйте специальный питательный субстрат для цветущих растений или смесь из равных частей торфа, перлита и дерновой земли. Аккуратно извлеките растение, не повреждая корень. Поместите в новую емкость, засыпьте грунтом и уплотните, далее умеренно полейте. После пересадки растение может немного поникнуть. Не беспокойтесь, это временная реакция на стресс, через 1—2 недели бегония восстановится.
Основное срезание листьев следует проводить весной, перед началом активной вегетации. Допустима небольшая формирующая обрезка в течение вегетационного периода. Основная цель — удаление отцветших соцветий, поврежденных или больных частей растения, а также формирование компактной кроны.
После окончания цветения удаляйте соцветия, оставляя небольшие пеньки. Это стимулирует образование новых цветков. Для формирования компактной кроны регулярно прищипывайте верхушки побегов, оставляя 2—4 листа. Это вызывает ветвление и увеличение количества цветков.
Один раз в 2—3 года проводите более основательную обрезку, укорачивая старые, одревесневшие части растения. Эта процедура обновляет и омолаживает бегонию. Используйте чистые и обработанные антисептиком острые секаторы или ножницы. Старайтесь, чтобы срезы были ровными и аккуратными.
Есть несколько способов. Наиболее популярный метод — это черенкование. В дополнение бегонию можно размножать делением куста, листьями и клубнями (для клубневых сортов). Далее рассмотрим подробнее каждый из них.
Лучше использовать здоровые и вызревшие боковые побеги длиной до 8—10 см. Срезайте их на расстоянии до 1—2 см от узла.
Удалите нижние листья, оставьте 2—3 верхних. Обработайте срез индолилмасляной кислотой для стимуляции образования корня. Наиболее подходящая среда для укоренения черенков бегонии — это мелкозернистый, влажный, но не переувлажненный торф либо смесь торфа с перлитом или вермикулитом.
Укореняйте черенки в хорошо освещенном, но затененном месте при +20…+25 °C. Поддерживайте высокую влажность воздуха, периодически опрыскивая. Регулярно проверяйте влажность субстрата, при необходимости поливайте. Избегайте прямого солнца. Когда на черенках образуются достаточно развитые корни, их можно пересаживать в индивидуальные горшки с питательным грунтом для цветущих растений.
Для получения качественного посадочного материала используйте семена от здоровых растений. Приобретайте сертифицированный посевной материал известных производителей. Семена бегонии очень мелкие, поэтому их равномерно распределяют по увлажненному субстрату (смесь торфа, песка и перлита). Не заделывают, а только слегка присыпают грунт сверху.
Оптимальная температура для прорастания семечек бегонии — +20…+25 °C. Советуем поддерживать постоянную высокую влажность, накрывая посевы пленкой или стеклом.
После появления первых всходов постепенно снимайте укрытие, чтобы растения адаптировались к более низкой влажности. Обеспечьте хорошее освещение, но оберегайте от прямых солнечных лучей. Когда саженцы достигнут 3—4 настоящих листьев, их пикируют в индивидуальные емкости. Затем молодые бегонии выращивают как взрослые растения, обеспечивая им соответствующий уход.
Для размножения выбирайте здоровые и хорошо развитые клубни. Перед разделением их необходимо просушить в течение 1—2 недель в светлом и проветриваемом месте. Аккуратно разделите клубень на несколько частей так, чтобы каждый фрагмент имел по 1—3 почки. Обработайте срезы древесным углем или присыпкой, чтобы предотвратить загнивание. Подготовьте питательный и хорошо дренированный грунт. Дно емкости для посадки присыпьте слоем дренажа.
Заглубляйте фрагменты клубней в грунт так, чтобы почки были немного выше его поверхности. Умеренно полейте посадки и поместите в теплое и хорошо освещенное место. После появления первых листьев регулярно поливайте, вносите удобрения. Это поможет быстрому росту и укоренению новых растений.
Для размножения выбирайте здоровые и развитые корни бегоний. Осенью или ранней весной аккуратно извлеките растение из горшка. Осмотрите корневую систему и разделите ее на несколько частей, чтобы каждая часть содержала 2—3 почки. Используйте острый стерильный нож или секатор.
Обработайте места срезов древесным углем, чтобы предотвратить загнивание. Подготовьте хорошо дренированный, питательный почвенный субстрат. Заглубите каждую часть деленного корневища в грунт на 2—3 см, оставив почки на поверхности. Умеренно поливайте, но не допускайте иссушения. Обеспечьте растениям хорошее освещение и температуру не ниже +18…+22 °C.
Для размножения используйте здоровые плотные листики средней величины. Подойдут молодые, но полностью сформированные. Аккуратно срежьте лист вместе с небольшим фрагментом черешка длиной 2—3 см. При этом избегайте повреждения центральной жилки. Поместите черенки в увлажненный субстрат из торфа, перлита или вермикулита. Накройте емкость пленкой или стеклом для поддержания влажности.
Советуем выращивать черенки в полутени при +20…+25 °C. Регулярно проверяйте влажность грунта, не допуская пересыхания. Через 4—6 недель на черешках появятся корни, а вскоре и молодые розетки листьев. На этом этапе постепенно уменьшайте увлажнение. После того как молодые растения окрепнут, их можно пересадить в индивидуальные горшки с плодородным грунтом.
Своевременно обнаружение недуга и правильное лечение помогут сохранить здоровье и красоту растений.
Серая гниль — одна из частых болезней. Проявляется в виде расплывчатых коричневых или серых пятен на листьях и стеблях, которые затем покрываются серым налетом. Причина возникновения серой гнили — гриб Botrytis cinerea, развивающийся во влажных условиях. Для лечения зараженных растений больные участки удаляют, а здоровые доли обрабатывают фунгицидами широкого спектра действия, например бордоской жидкостью или препаратами на основе хлорокиси меди. Важно убрать лишнюю влагу там, где растут бегонии, для хорошего воздухообмена.
Корневая гниль — это уже другая распространенная проблема бегонии. Проявляется в виде потемнения, размягчения и загнивания корней. Заболевание вызывается различными почвенными грибками и бактериями, они активно развиваются в переувлажненных и плохо дренированных грунтах. Для лечения корневой гнили аккуратно извлекают растение из земли, удаляют все пораженные участки и промывают здоровые корни в растворе фунгицида. Затем пересаживают бегонию в новый дренированный субстрат и ограничивают полив до полного восстановления.
Паутинный клещ — часто встречающийся вредитель. Эти мелкие членистоногие насекомые питаются соками растений, вызывают пожелтение, скручивание и преждевременное опадание листьев у растения. Их присутствие выдает характерная паутинка на побегах. Для избавления от паутинного клеща рекомендуется обильно опрыскивать растение инсектицидами, в состав которых входит ивермектин. Кроме этого, надо часто протирать листья влажной тканью, чтобы механически удалять клещей и их отложенные яйца.
Трипсы — еще один злостный вредитель. Питается соками, повреждая листовые пластины и цветки. На листьях появляются серебристые или коричневые пятна и полосы. Для избавления от трипсов рекомендуется обработка инсектицидами на основе имидаклоприда или спиносада. Еще эффективны народные средства — настои чеснока, лука или табака. Регулярные опрыскивания и протирание листьев помогут справиться с этими вредителями.
Своевременная диагностика и грамотное решение помогут сохранить здоровье и декоративность этих красиво цветущих растений.
В таблице ниже представлены наиболее распространенные проблемы, их возможные причины и рекомендации по устранению.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Листья сохнут и опадают
|Недостаток влаги
|Ежедневно увлажнять воздух, регулярно поливать растение
|Листья скручиваются
|Низкая влажность и сквозняки
|Повысить влажность и избегать сквозняков
|Растение не цветет
|Недостаток света, неправильный уход
|Обеспечить достаточную освещенность, улучшить уход. Удобрять растение
|Желтеют листья
|Переувлажнение, недостаток питательных веществ
|Регулировать полив, использовать удобрения
|Пятна на листьях
|Грибковые заболевания, неправильный полив
|Обработать фунгицидом, избегать попадания воды на листья
|Опадают бутоны
|Резкие изменения температуры, недостаток света
|Обеспечить стабильную температуру, улучшить освещение
|Замедленный рост
|Недостаток питательных веществ, плохой дренаж
|Использовать удобрения, улучшить дренаж почвы
|Коричневые пятна на листьях
|Солнечные ожоги, недостаток влаги
|Защитить от прямых солнечных лучей, увлажнять воздух
Чтобы цветок сохранил привлекательный вид, за ним нужно регулярно и правильно ухаживать. Предлагаем краткую памятку по разведению бегоний дома:
1. Бегонии предпочитают хорошо освещенные, но притененные от прямого солнца места.
2. Оптимальная температура для бегоний — +18…+25 °C. Резкие перепады температур недопустимы.
3. Поддерживайте постоянную и умеренную влажность почвы. Не допускайте ни пересыхания, ни переувлажнения грунта.
4. Бегонии предпочитают повышенную влажность воздуха. Опрыскивайте их листья, ставьте горшки на поддоны с увлажненным гравием.
5. Используйте рыхлые, воздухопроницаемые субстраты с хорошим дренажем. Подойдет специальная почвосмесь для бегоний или универсальный грунт с добавлением перлита.
6. Во время активного роста один раз в 2—3 недели удобряйте бегонии жидкими комплексными удобрениями для цветущих растений.
7. Регулярная обрезка увядших соцветий и листьев стимулирует повторное цветение, а также сохраняет аккуратный внешний вид растений.
Автор: Елена Бахмутова
Эксперт: Яна Прокудина, профессиональный флорист, 18 лет работы в студии DY.Art, участник Национальной гильдии флористов, Ассоциации озеленения и Евразийского художественного союза