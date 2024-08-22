Когда будет день осеннего равноденствия в 2024 году?
День осеннего равноденствия — сутки, когда день и ночь примерно равны по продолжительности.
День осеннего равноденствия — сутки, когда день и ночь примерно равны по продолжительности.
День осеннего равноденствия — это сутки, когда на ночь и день отводится равное количество времени. То есть, фактически, день идет 12 часов и ночь также 12 часов.
Это время и дата, когда солнце пересекает небесный экватор, когда день и ночь имеют примерно одинаковую продолжительность. Во время равноденствия светлая половина дня будет длиться 12 часов, столько же и темная.
«Равноденствие» — с латыни от слов «aequus» (равный) и «nox» (ночь).
Равноденствие наступает дважды в год: осенью и весной.
22 сентября произойдет очередной солнечный переход. После этой даты световой день начнет сокращаться, и 21 декабря он будет минимальным. А потом начнется обратный процесс до марта. В марте, в День весеннего равноденствия, все снова уравняется.
В Японии День равноденствия — официальный праздник. В буддизме этот день называют Хиган, и в этот день все отправляются навестить могилы умерших предков.
У наших предков-славян было принято устраивать народные гуляния. После крещения Руси день равноденствия заменился праздником Рождества Богородицы.
В народе есть примета, что сорванная в этот день рябина защитит дом от нечистых сил.