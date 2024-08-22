На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.
«Землетрясение произошло на глубине 39 км. Магнитуда сейсмособытия составила 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 120 км от Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС России по региону, жители Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и Вилючинского городского округа почувствовали толчки силой до четырех баллов.