03:08 (мск), источник: ТАСС

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Камчатке, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

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Источник: РИА "Новости"

«Землетрясение произошло на глубине 39 км. Магнитуда сейсмособытия составила 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 120 км от Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС России по региону, жители Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и Вилючинского городского округа почувствовали толчки силой до четырех баллов.

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