В нескольких регионах России ожидается чрезвычайный класс пожароопасности
Речь идет о Мурманской и Архангельской областях, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Речь идет о Мурманской и Архангельской областях, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
МОСКВА. /ТАСС/. Чрезвычайный (пятый) класс пожароопасности ожидается в нескольких регионах РФ в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Чрезвычайная пожарная опасность наблюдается на севере Мурманской и Архангельской областей, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах», — сказал он.
При этом значительное снижение пожарной опасности отмечается в Якутии. «Площадь, занятая пятым классом пожароопасности, уже очень маленькая, потому что были дожди и похолодание», — пояснил метеоролог.