01:06 (мск), источник: ТАСС

В нескольких регионах России ожидается чрезвычайный класс пожароопасности

Речь идет о Мурманской и Архангельской областях, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА. /ТАСС/. Чрезвычайный (пятый) класс пожароопасности ожидается в нескольких регионах РФ в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Чрезвычайная пожарная опасность наблюдается на севере Мурманской и Архангельской областей, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах», — сказал он.

При этом значительное снижение пожарной опасности отмечается в Якутии. «Площадь, занятая пятым классом пожароопасности, уже очень маленькая, потому что были дожди и похолодание», — пояснил метеоролог.

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