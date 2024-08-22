Метеорологи опровергли три распространенных мифа о торнадо
В них утверждается, что в мире есть места, куда эти штормовые системы не смогут добраться. Однако это не так.
В них утверждается, что в мире есть места, куда эти штормовые системы не смогут добраться. Однако это не так.
Торнадо — это невероятные проявления стихии, которые невозможно контролировать и которые сильно беспокоят людей. Как отметил метеоролог Национальной лаборатории сильных штормов Гарольда Брукса, эти явления часто бывают смертоносными и окружены различными мифами. В самых древних из них утверждается, что на планете есть места, где можно спрятаться от торнадо. Однако это не более, чем мифы, пишет Inverse.
Есть мнение, что торнадо выдыхаются, когда проходят над водой, или слабеют, достигая изгиба реки или места слияния двух рек. Однако это утверждение далеко от истины, говорит Брукс.
В действительности вода не может сдержать торнадо. Смерчи не просто могут пересекать реки, они могут образовываться над озерами и реками, а затем перемещаться на сушу. Например, торнадо 2011 года коснулся озера Гурон, прежде чем он обрушился на Годерич, Онтарио, и убил одного человека и ранил еще 37.
Брукс подчеркнул, что метеорологи по всему миру множество раз наблюдали, как торнадо пересекают водоемы. Несмотря на это, многие сообщества все еще верят в этот миф.
Некоторые думают, что защитить город или поселение от смертоносного явления может гора или холм. Однако это тоже всего лишь миф.
Человеку, стоящему на земле, даже относительно небольшие холмы и обрывы кажутся большими. Именно это ощущение лежит в основе данного мифа. Вместе с тем штормы, порождающие торнадо, действуют в гораздо больших масштабах. В связи с этим горы и холмы не могут их остановить.
Согласно еще одному мифу, торнадо не способен зайти в город с высокими небоскребами. Однако если даже горы не способны сдержать это явление, то высокие здания его тем более не остановят.
Брукс рассказал, что центральные районы США действительно редко подвергаются воздействию торнадо, но это больше связано с причудами вероятности.
По его словам, живучесть подобных мифов объясняется стремлением людей к чувству защищенности.
Психологически приятно думать, что есть причина, по которой мы не пострадали. Где-то глубоко внутри нам нравится думать, что мы в безопасности там, где мы есть, и дело было не только в том, что нам повезло.
В 2008 году штат Айова сотрясло мощное торнадо со скоростью ветра 330 км/ч. Погибли девять человек, многие лишились дома и имущества. Среди них была Хоуп Томкинс, потерявшая большую часть личных вещей и жилище, от которого остались только три стены. Она лишилась в том числе ценных семейных реликвий, например свадебного снимка бабушки и дедушки, которые поженились в 1942 году. Это было их единственное сохранившееся фото. Женщина пыталась его найти, но безуспешно. Однако в этом году редкая фотокарточка к ней вернулась. Оказалось, что ее нашли под завалами и отправили в бюро наоходок.
Айгуль Сабитова