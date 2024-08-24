Народные приметы на 25 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 25 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 25 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
На Руси 25 августа народ отмечал день Фотия Поветенного (от слова «поветы» — так наши предки именовали помещения для хранения инструментов). Верующие в этот день вспоминают священномучеников Фотия и Аникиту.
Расскажем про народные приметы на 25 августа в 2024 году о погоде.
Что можно делать, согласно народным приметам, 25 августа? На Фотия было принято прибираться в кладовке, чулане. Девушки на выданье обязательно ходили в церковь. По поверью, тогда суженого долго ждать не придется. На ночь незамужние девушки прятали под подушку белый платок: тогда во сне привидится будущий супруг.
25 августа выходили собирать облепиху, причем старались сделать это на рассвете, когда ягода якобы обладала особыми силами. В некоторых районах страны 25 августа приступали к посеву озимых.
К Фотиному дню обычно поспевала первая черемуха. Ее собирали и заготавливали на зиму, пекли пироги с ягодой и угощали ими домочадцев и гостей.
Кроме того, в этот день начиналась подготовка к зиме. Люди доставали осеннюю и зимнюю одежду, утепляли дом и хлев. На Фотия, кстати, старались одеться потеплее, даже если на улице стояла жара. Говорилось, что тогда всю зиму холод не будет ломить кости, а лихорадка не сможет проникнуть в организм.
Не забывали 25 августа и про домового. Для доброго духа оставляли молоко и хлеб, чтобы он не бедокурил и помогал по хозяйству.
Также в этот день клали в карман монетку и носили ее с собой. Считалось, что благодаря этому можно встретить свою судьбу и привлечь большие деньги.
Также 25 августа проводили обряды для избавления от семейных проблем. Чтобы в доме не было скандалов, хозяйки искали у реки или озера маленький камень, клали за пазуху и несли в баню. Затем женщины кидали его в емкость с водой и просили, чтобы все обиды забылись. Через три дня камень выбрасывали обратно в реку.
В этот день советовали не подниматься на чердак. Наши предки считали, что этим можно разозлить домового, который обустраивается там для зимовки.
Также на 25 августа не назначали свидание, сватовство или свадьбу. По поверью, это к неудаче, отказу, безответным чувствам.
Перед сном в этот день не рекомендовалось смеяться и смешить других. Опасались, что это приведет к бессоннице. К слову, избавиться от нее помогают некоторые продукты. Например, улучшают сон вишневый сок, ржаной хлеб, травяной чай, йогурт, кефир.
На Фотия старались не ссориться с близкими людьми. В народе считалось, что это может обернуться полным разрывом отношений. Конфликты — это всегда тяжело. Для женщин особенно неприятно, если ссорятся ее мать и муж. Однако способы решения проблемы есть. Психолог Михаил Лабковский советует женщинам, которые с ней столкнулись, сначала отстраниться от конфликта, а потом поговорить с каждой стороной и попытаться найти точки соприкосновения.
Запрещалось 25 августа водить детей к костру и передавать им еду через пламя. По поверью, тогда они могут вырасти обманщиками и ворами. Также девушкам в этот день запрещали сметать рукой сор со стола — якобы иначе она может остаться одинокой.
На Фотия советовали сильно не перчить еду. Это сулило неприятности в личной жизни. Также 25 августа нельзя было рассказывать о своих бедах. По поверью, после этого они приумножатся.
Запрещалось выносить вслед уезжающему из дома человеку мусор. Наши предки говорили, что в таком случае он может не вернуться.
25 августа советовали не держать деньги в спальне, иначе водиться в доме они не будут. До полудня старались не принимать важные решения, это сулило проблемы.
Также на Фотия не пользовались чужими вещами. По поверью, можно повторить судьбу их владельца.
Айгуль Сабитова