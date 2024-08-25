Народные приметы на 26 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 26 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 26 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
26 августа в народе отмечено как Тихон Страстный и Максимов день. Православная церковь в эту дату вспоминает епископа Воронежского и Задонского чудотворца святителя Тихона. Ему молились об исцелении душевных расстройств.
Есть ряд примет на этот день, касающихся погоды.
Если 26 августа идет сильный дождь, значит, зимой будет много снега. Туман над лесом — к скорому урожаю грибов. Если накануне сова ухает всю ночь, значит, погода изменится. Если дует сильный ветер — дожди будут лить весь сентябрь, если легкий — к жаре. Ветер затих — вернется через три дня. Сырое сено сулило дожди, пожелтевшие листья березы — скорые заморозки. Луна дымкой покрылась — жди ненастья. Если 26 августа жарко, значит, зима будет морозной; а стало резко холодно — она будет мягкой и теплой. Если фазан с вечера прячется в кустах, значит, надо ждать дождя и ветра.
Если месяц расположен на небе рогами вниз — к ненастью. Молодой месяц ярко-красного цвета, луна мерцает — пройдет дождь. Если угли в костре быстро покрываются золой, значит, погода улучшится.
Теперь расскажем про народные приметы на 26 августа в 2024 году о том, что можно делать в этот день.
Было принято активно готовиться к холодам. Так, в этот день наши предки чистили погреба и сараи, чтобы к запасам и заготовкам не пристали осенние гнили.
Также 26 августа все прощали обидчиков и сами просили прощения. Говорилось, что это воздастся сторицей, а вражда ни к чему хорошему не приведет. Старики считали, что тот, кто прощает и милует врагов, обретает покой. Есть несколько эффективных техник, с помощью которых можно избавиться от обиды. Например, нужно подумать, что должно произойти с человеком, чтобы вы захотели его простить. После этого нужно в воображении детально прорисовать, как обидчик может искупить вину. В конце упражнения вы должны почувствовать удовлетворение от того, что простили его.
В некоторых селениях 26 августа ходили на кладбища, чтобы помянуть умерших родных и близких. С собой брали хлеб или сдобу, яйца и ягоды. Все оставляли на могилах. Домой нужно было уходить без оглядки. Вечером по традиции вся семья садилась за стол и ставила один лишний прибор для усопших.
Также 26 августа «сдували» недуги. Так, при виде птицы люди терли больное место, поднимали руки вверх и дули на ладони. Просили, чтобы пернатые существа забрали боль. Наши предки верили, что так болезнь быстрее отступит.
Женщины, страдающие от неразделенной любви, проводили в этот день любовные отвороты. Они шли в лес, срывали веточку ели, приносили в сад и привязывали ее платком к яблоне. Считалось, что колючая хвоя защищает от чувств, так как на плодовых деревьях она не растет. Также 26 августа читали заговоры и окуривали помещения от сглаза и порчи.
Теперь — про народные приметы на 26 августа в 2024 году о запретах.
Айгуль Сабитова