Число смертей от жары в Европе может вырасти к концу столетия
Lancet: число смертей от жары в Европе может утроиться к концу столетия.
Lancet: число смертей от жары в Европе может утроиться к концу столетия.
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Число смертей, связанных с жарой, в Европе может утроиться к концу столетия, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.
«Прогнозируемый средний показатель смертности, связанной с жарой, в Европе (к 2100 году — ред.) составит 30 смертей на 100 тысяч человек, что представляет собой трёхкратное увеличение по сравнению со сценарием 1991−2020 годов», — говорится в исследовании.
По данным исследования, ожидается, что изменение климата приведёт к особо заметному увеличению смертности от жары в южных регионах Европы. Области будущего повышенного риска смертности, связанной с жарой, согласно исследованию, в основном сосредоточены в южных широтах, особенно в регионах Испании, Италии и Греции, но также распространяются на более северные районы, значительно влияя на значительную часть Франции. В исследовании также отмечается, что при достижении показателей глобального потепления на 3, рост числа смертей от жары значительно превзойдет снижение числа смертей от холода.
Как отмечается в исследовании, ожидается, что изменение климата усугубит заболеваемость и смертность, связанные с жарой, что создаст «беспрецедентные проблемы» для систем общественного здравоохранения. Руководитель отдела климатических последствий и адаптации в благотворительной организации Wellcome Мадлен Томсон заявила газете Guardian, что данное исследование является «суровым напоминанием» о том, сколько жизней подвергается риску в результате недостаточно быстрого принятия мер по борьбе с изменением климата. Согласно газете, она считает, что прогнозируемое утроение смертей от жары в Европе является «даже не полной картиной». Томсон добавила, что у этого есть косвенные последствия, поскольку экстремальная жара может привести к неурожаям и лесным пожарам, а также нанести ущерб критически важной инфраструктуре и экономике.
В январе 2024 года аналитики Всемирного экономического форума подсчитали, что изменение климата обойдется миру в 14,5 миллиона смертей, 12,5 триллиона долларов экономических потерь и грозит распространением болезней, традиционных для жарких регионов, на дополнительные 500 миллионов человек. Сообщалось, что в региональном разрезе наиболее пострадавшими регионами станут Азия, где экономические потери могут составить 3,5 триллиона долларов, Европа (2,6 триллиона долларов) и Южная Америка (2,2 триллиона долларов).
Подчёркивалось, что дополнительным риском в процессе изменения климата станет катастрофический рост числа заболеваний, в первую очередь трансмиссивных болезней. По оценке аналитиков, более высокие температуры увеличат период активности и зоны обитания комаров, что приведет к распространению таких болезней, как малярия, денге и Зика, в умеренные и ранее менее затронутые климатические зоны — в результате к 2050 году дополнительные 500 миллионов человек могут подвергнуться риску заражения такими инфекциями.