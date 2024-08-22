В небе над китайским Чэнду сфотографировали 7 солнц одновременно
Такую картину наблюдали жители города Чэнду.
Такую картину наблюдали жители города Чэнду.
18 августа в объективы жителей Чэнду попали сразу семь солнц на небе. Такое зрелище люди наблюдали около минуты, сообщают азиатские СМИ.
Необычный эффект сравнили с паргелием — явлением, при котором у Солнца появляются «двойники» слева и справа из-за преломления света в кристалликах льда, находящихся в атмосфере. Но здесь объяснение оказалось другим.
Это оптическая иллюзия, возникающая из-за многослойного стекла, рассказал вице-президент Сычуаньского общества любителей астрономии Цзэн Ян. Каждый дополнительный слой стекла создает еще одну копию. При этом даже с одним и тем же стеклом количество предметов может быть разным, если менять угол обзора.
Пользователь AaweBeans, увидев фото, вспомнил монгольскую легенду о стрелке по прозвищу Большой Палец.
Талантливый лучник Большой Палец (по-монгольски — Эрхий Мэргэн) однажды вызвался спасти мир от гибели, когда на небе было семь солнц и Земля изнывала от жары. Стрелок поспорил, что если ему не удастся сбить все светила с неба, он станет существом, которое не пьет воды, живет в норах и питается травой. А еще отрежет себе большой палец, благодаря которому стрелял без промаха.
Меткий Большой Палец выстрелами из лука сбил шесть из семи солнц, но прямо перед седьмым выстрелом перед ним вспорхнула ласточка, стрела попала в ее хвост, из-за чего тот разделился надвое, но цель осталась недостигнутой. Эрхий Мэргэн настолько обезумел, что отрезал (по другой версии, отгрыз) себе большие пальцы и превратился в сурка.
У сурков, кстати, действительно по четыре пальца на передних лапах — «большой» отсутствует. Но для объяснения этого у монголов есть и другая легенда.
Ранее мы публиковали невероятно четкие кадры Солнца, из которого вырывается столб плазмы.