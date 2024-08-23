В Гидрометцентре предупредили об опасности паводков на Дальнем Востоке

В Приморье за 12 часов выпало 85−90 мм осадков, что очень много, сообщил он.
«Интенсивные осадки будут продолжаться там и в пятницу. С усилением до ливней», — добавил метеоролог.
Дожди, по его словам, будут приводить к повышению уровня рек и подтоплению низин. Речь идет о реках Уссури, Большая Уссурка.
Обильные дожди с грозами до конца недели прогнозируются также в Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Забайкалье. Там также возможны подтопления низких участков и дорог.
«Уровень неблагоприятной отметки останется превышен на Амуре у Хабаровска. Аналогичная ситуация на малых реках Хабаровского края», — добавил Вильфанд.
Вода достигла уровня неблагоприятного явления — вышла на пойму — также в Оренбургской области на реке Урал рядом с Орском.
В то же время, по его словам, на реке Лена около Якутска, а также на реках Алтайского края, Кировской, Новосибирской областей и Коми уровень воды сейчас ниже опасной отметки, что плохо для судоходства.