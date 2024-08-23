Извержение вулкана Сундхнукур началось на юго-западе Исландии
На полуострове Рейкьянес введен режим ЧС.
На полуострове Рейкьянес введен режим ЧС.
Вблизи города Гриндавик на исландском полуострове Рейкьянес после землетрясения начал извергаться вулкан Сундхнукур. Власти объявили режим ЧС, сообщает местная телерадиокомпания RUV.
Разлом, из которого вырывается магма, достиг почти четырех километров. Штормовая погода способствует распространению клубов дыма и газов от извержения.
Жители близлежащего района были эвакуированы минувшей ночью. Точное число людей, подлежащих перемещению, неизвестно.