09:41 (мск), источник: BFM.ru

Извержение вулкана Сундхнукур началось на юго-западе Исландии

На полуострове Рейкьянес введен режим ЧС.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 77% 765 мм рт. ст. +19°

Вблизи города Гриндавик на исландском полуострове Рейкьянес после землетрясения начал извергаться вулкан Сундхнукур. Власти объявили режим ЧС, сообщает местная телерадиокомпания RUV.

Разлом, из которого вырывается магма, достиг почти четырех километров. Штормовая погода способствует распространению клубов дыма и газов от извержения.

Жители близлежащего района были эвакуированы минувшей ночью. Точное число людей, подлежащих перемещению, неизвестно.

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