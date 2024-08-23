Малиновая жара накроет Европейскую часть России в конце лета: Синоптики назвали регионы с самыми мощными температурными аномалиями
Гидрометцентр предупредил о резком потеплении в ряде регионов России.
Гидрометцентр предупредил о резком потеплении в ряде регионов России.
Лето-2024 в Европейский части России завершится аномально жаркой погодой, предупредили синоптики Гидрометцентра России. Температура воздуха во многих регионах будет на 4 — 5 градусов выше климатической нормы. А это означает 30-градусный и даже 37-градусный зной!
На метеорологических картах подобные аномалии обозначают малиновым цветом (строго говоря, розовым или красным, но оттенок зависит от того, насколько сильно температура зашкаливает за норму. Сейчас вот доберётся до малинового цвета, но ещё не до вишневого или бордового).
Самая сильная жара ожидается на юге Европейской части России: на побережье Черного моря, Северном Кавказе и в Черноземье. Собственно, уже 21 и 22 августа были побиты несколько температурных рекордов. В Туапсе зафиксированы +37,3 градуса, в Красной Поляне +34, в Белгородской области +36,3 градуса.
А вот какие температуры Гидрометцентр обещает в конце этой недели и начале следующей в южных регионах:
Краснодарский край — до +37 градусов.
Ростовская, Воронежская, Белгородская области — до +36 градусов.
Липецкая область — до +35 градусов.
Калмыкия — до +33 градусов.
Крым, Волгоградская область — до +32 градусов.
Ставропольский край — до +31 градуса.
В Москве и соседних областях ближайшие выходные и финальные дни августа тоже будут очень знойными. В воскресенье, понедельник и вторник, 25 — 27 августа, солнце раскалит воздух в столице до +30 градусов. Со среды пекло спадетдо +28 градусов. Но и это для конца августа слишком.
Впрочем, многих москвичей жара накануне календарной осени скорее обрадует. А придет она из курортных знойных мест. Гребень высокого атмосферного давления протянется со Средиземного моря далеко на север. Вслед за ним образуется антициклон, и он будет затягивать в Европейскую часть России горячий воздух с юга:
— Раскаленный над Аравийским полуостровом, Иранским нагорьем и Ираком воздух будет отбрасывать «языки пламени» в сторону севера, касаясь низовьев Волги и Дона, Причерноморья и Черноземья. Сильный дневной прогрев местами может приводить к большой неустойчивости и провоцировать ливни, грозы, со шквалами и градом, — прогнозируют в Гидрометцентре России.