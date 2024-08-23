Как вырастить горох в открытом грунте или в домашних условиях

Различные растения из семейства бобовых — соя, нут, чечевица, фасоль, горох — полезные овощные культуры, отличающиеся высокими вкусовыми свойствами и органическими веществами. Пищевая ценность бобов определяется большим содержанием белка, сахара, макро- и микроэлементов, а также разнообразных и ценных витаминов для организма человека. В статье вместе с экспертом расскажем про особенности культивирования гороховых посадок на своем садовом участке. Вы узнаете, когда и как вырастить горох, подготовить питательную землю и грядки для этой культуры.
Если планируете выращивать эту бобовую культуру у себя в огороде, советуем обратить внимание на сорта с различными сроками созревания: скороспелые, ранние, среднеспелые и поздние. Выбирайте те, которые лучше всего адаптированы к климатическим условиям вашего региона и обладают высокой устойчивостью к распространенным заболеваниям и вредителям.
Горох делится на две основные группы:
1. Сахарный. У этого сорта сладкие и нежные бобы (их называются лопатками), створки которых полностью сохраняют вкус и сочность до конца спелости.
Популярные сахарные сорта гороха:
- «сладкий жемчуг»;
- «амброзия»;
- «жегалова 112»;
- «детский сахарный»;
- «орегон шуга»;
- «дружная семейка»;
- «сахарная принцесса»;
- «сахарный мозговой 6»;
- «сахарный щербет»;
- «неистощимый 195».
2. Лущильный. У этого сорта гороха с внутренней стороны створок есть пергаментный кожистый несъедобный слой. Молодые круглые бобы лущильного сорта достаточно большого размера и содержат много крахмала. Их используют для приготовления различных блюд, в основном каш и супов.
Распространенные сорта лущильного гороха в нашей стране:
- «вера»;
- «альфа»;
- «глориоза»;
- «грюнди»;
- «муцио»;
- «афилла»;
- «медовик»;
- «тристар»;
- «превосходный 240»;
- «ранний зеленый 33»;
- «победитель Г-33»;
- «адагумский».
Как выбрать семена гороха для выращивания
Советуем приобретать качественный и свежий посевной материал в специализированных садовых магазинах у крупных российских компаний семян.
На этикетке производители указывают главные характеристики этой бобовой культуры:
- сорт и вид гороха;
- общий размер посадок;
- максимальную высоту растения;
- оптимальный размер стручков и диаметр бобов;
- благоприятный период для высадки семян в открытый грунт;
- подробную схему и расстояние между растениями;
- срок хранения семенного материала;
- подходящие условия, оптимальный грунт, климатические зоны для активного выращивания сорта гороха;
- соответствующие рекомендации по уходу за горохом.
Это холодостойкая бобовая культура. Сажают посевной материал довольно рано, когда в садовой почве хватает влаги для набухания горошин. Сахарный и лущильный горох считается многосборным растением, поэтому для ухода и выращивания рекомендуем применять единообразную агротехнику.
Наиболее подходящие сроки высадки этой культуры зависят от климатических условий региона. Как правило, начинать сажать бобы можно ранней весной, после того как сойдет снег и земля прогреется до необходимой температуры. Если хотите продолжать посев летом, выбирайте скороспелые и ранние сорта гороха. Для осеннего потребления его можно посадить в более поздние сроки, но не позже середины августа.
Как посадить горох в открытый грунт
В этом разделе вы найдете полезную информацию, как вырастить здоровые саженцы этой бобовой культуры: от предварительной подготовки семенного материала до посадки на постоянное место в огороде.
Рекомендуем заранее тщательно перебрать горох, отбраковывая бобы с явными следами повреждений (экземпляры с трещинами, пятнами, дырочками или иными признаками порчи).
Чтобы обеспечить хороший урожай, важно своевременно провести предпосевную обработку посевного материала. Для этого горошины замачивают в специальном дезинфицирующем растворе, который защитит растения от различных заболеваний и вредителей.
Кроме того, предварительное замачивание в чистой и теплой воде на несколько часов стимулирует прорастание семян и способствует более обильным и здоровым всходам гороха. Также предварительно можно добавить в воду борную кислоту, микроудобрения, аммоний молибденовокислый или буру в пропорции 2 г на 10 л воды.
Это бобовое растение можно выращивать в огороде после любой овощной культуры. Земля на грядке должна содержать достаточное количество органических веществ. Горох любит солнце, поэтому рекомендуем выбрать хорошо освещенное место в течение всего светового дня.
Подготовка почвы и бороздок
«Горох пользуется большой популярностью у огородников, особенно у тех, у кого есть дети. Грядку под горох лучше готовить с осени. Для этого в землю вносят 2—3 кг перегноя, по 25—30 г суперфосфата и сульфата калия на 1 кв. м и перекапывают. Больше во время вегетации растений в следующем году никаких подкормок делать не надо. Эта бобовая культура не переносит кислые и глинистые тяжелые земли», — рассказала Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии.
Советуем высаживать эту бобовую культуру рядами в открытый грунт и соблюдать расстояние между ними 35—50 см. Оптимальный промежуток между бобами гороха — 5—7,5 см. Для обеспечения хорошей всхожести саженцев и защиты от вредителей рекомендуется сажать на глубину около 5—5,5 см. При мелкой заделке семена могут поклевать птицы.
Уход и правила выращивания гороха
Основной уход за этой растительной культурой заключается в прополке грядки от сорняков, своевременном аккуратном рыхлении почвы, внесении различных природных средств, а также в умеренном поливе. Советуем обязательно установить тычины (подпоры) либо выращивать горох на деревянной шпалере.
Несмотря на свою холодостойкость и неприхотливость, эта бобовая культура лучше растет при соблюдении определенных агротехнических приемов. Самые важные моменты рассмотрим ниже.
Эта культура предпочитает обильное увлажнение, недостаток влаги может резко снизить урожайность. Но стоит знать, что чрезмерно заливать посадки не рекомендуется, поэтому лучше умеренно увлажнять один или два раза в неделю.
«Горох считается неприхотливым растением. Важно сразу после посева его полить, а затем во время роста и развития аккуратно рыхлить. Рекомендую увлажнять посадки гороха только при высыхании почвы. Он любит щедрый полив, но не выносит застаивания влаги в земле», — советует эксперт Галина Гордеева.
Лучше вносить компост или перегной на 1 кв. м по 3,5—4,5 кг, а также фосфорно-калийные удобрения, например древесную золу на 1 кв. м по 1,5—2 кг.
«Горох отзывчив на калийные, фосфорные подкормки и быстро принимает микроэлементы. А вот азот лучше не давать, так как он сам его усваивает из воздуха, при подкармливании азотными удобрениями горох может наращивать вегетативную массу в ущерб количеству стручков», — объясняет эксперт Галина Гордеева.
Это очень важный момент, так как горох — это вьющееся растение, поэтому для нормального и активного развития посадок необходимо установить опоры. Это могут быть отдельные колышки возле каждого ростка или несколько натянутых параллельно веревок.
«У этой растительной культуры много врагов среди насекомых-вредителей. Самый большой вред ей наносят гороховая тля, долгоносик, гороховая зерновка и гороховая плодожорка. Горох наиболее подвержен нашествию насекомых во время бутонизации. Помогают регулярные профилактические опрыскивания народными средствами: отваром полыни и томатной ботвы, настоем корней лопуха, чеснока, табака. От плодожорки помогает припудривание гороха золой, табаком, жгучим перцем», — рассказывает эксперт Галина Гордеева.
«Самые распространенные болезни этой бобовой культуры — это корневая гниль, аскохитоз, мучнистая роса, пероноспороз. Для борьбы с корневой гнилью и для профилактики используют фунгициды и биологические препараты: “Трихофит”, “Триходермин”, “Фундазол”, бордоскую жидкость. Эффективны и народные средства, например раствор йода в четырех частях воды. Использовать их можно для обработки стебля и верхних частей корней. При поражении аскохитозом нужно обработать участок фунгицидом. Эффективна в этом случае бордоская жидкость. При появлении мучнистой росы помогают фунгициды. Их же используют в период вегетации для профилактики. Эффективны бордоская жидкость, препараты “Фитоспорин”, “Гамаир”, “Алирин”. Также можно воспользоваться и народными средствами: подготовить слабый раствор марганцовки и опрыскивать растения. После плодоношения гороховые посадки можно заделать в почву, так как это прекрасное сидеральное удобрение», — советует эксперт Галина Гордеева.
Для предотвращения распространения заболеваний среди растений необходимо своевременно удалять пораженные посадки. Кроме того, стоит обратить внимание на сорта гороха, обладающие повышенной устойчивостью к различным болезням и вредителям. Такой выбор поможет снизить риск заражения и необходимость в применении химических средств защиты растений, а также обеспечит более здоровый урожай.
Для получения ярко-зеленых и сочных бобов рекомендуем проводить регулярный сбор стручков. Это позволит предотвратить огрубение горошин и обеспечит непрерывное образование новых молодых плодов.
Сбор урожая начинают в конце июня — начале июля, а также продолжают в августе. Бобы-лопатки сахарных сортов советуем убирать в период, когда они мясистые и нежные, с недоразвитыми семенами внутри. Уборку урожая лущильного гороха советуем начинать, когда горошины в молодом стручке достигают оптимального размера около 4,5—7 мм. Но если есть белая сетка на стручках, это значит, что бобы перезрели. Важно проводить уборку молодых стручков несколько раз за сезон.
Особенности выращивания микрозелени гороха на подоконнике в домашних условиях
Микрозелень гороха — это сочные длинные побеги с нежными ярко-зелеными листочками, обладающие приятным вкусом. В них содержится огромное количество витаминов и минералов. Чтобы сохранить всю пользу микрозелени, рекомендуется добавлять побеги в салаты, каши или смузи.
Благодаря своей неприхотливости эта бобовая культура идеально подходит для выращивания в домашних условиях. Каждый, кто захочет, сможет насладиться свежей и полезной зеленью на своем подоконнике.
Шаг 1. Подготовка семян. Чтобы ускорить процесс прорастания посевного материала, замочите семена гороха в воде на 5—14 часов. Перед этим обязательно проверьте их срок годности. Выбирайте только свежие и без повреждений экземпляры гороха.
Шаг 2. Выбор емкости и субстрата. Горох имеет мощную корневую систему, поэтому для его выращивания лучше подобрать глубокий контейнер. В качестве субстрата советуем выбрать льняной торф, кокосовый или джутовый коврик. Эти натуральные и качественные субстраты хорошо удерживают влагу и обеспечивают молодые растения питательными веществами.
Шаг 3. Посев семян. Умеренно увлажните выбранный субстрат, аккуратно распределите по его площади семена гороха и слегка присыпьте тонким слоем субстрата. Затем накройте контейнер крышкой или пленкой и поставьте в темное место.
Шаг 4. Активное прорастание микрозелени. Через 5—10 дней, когда посевной материал прорастет и пустит корни, аккуратно снимите крышку или пленку и переставьте емкость с микрозеленью в светлое место.
Шаг 5. Уход за микрозеленью. Регулярно увлажняйте субстрат, чтобы он был слегка влажным, но не мокрым. Избегайте перелива, так как это может привести к загниванию корней.
Шаг 6. Сбор зелени. Микрозелень гороха готова к употреблению, когда достигнет высоты 5—9 см.
Как правильно хранить горох
Зеленый горошек — это скоропортящийся продукт. Продолжительность его хранения в створках составляет примерно 9—13 часов. Горох без створок в емкости с охлажденной до температуры +7…+10 °C водой хранится примерно 5—6 часов.
Эту бобовую культуру рекомендуем заготовить впрок замороженной, маринованной или сушеной, так как свежие горошины для долгого хранения не предназначены.
Чек-лист для садовода: как правильно выращивать горох
Это растение, благодаря неприхотливости, считается одной из самых популярных бобовых культур для выращивания в открытом грунте практически на всей территории России. Далее рассмотрим важные аспекты ухода, которые помогут вам вырастить здоровые посадки гороха:
1. Выбирайте сахарные или лущильные сорта с различными сроками созревания: скороспелые, ранние, среднеспелые и поздние.
2. Подбирайте благоприятный период для высадки этой бобовой культуры в открытый грунт, который зависит от погоды и климатических условий региона.
3. Предварительно перебирайте горошины для посадки, отбраковывая экземпляры с явными следами повреждений.
4. Осенью заранее подготовьте почву на грядке, где посадите горох.
5. Обеспечьте посадкам гороха хорошо освещенное место в течение всего светового дня.
6. Умеренно увлажняйте эту бобовую культуру, примерно один или два раза в неделю.
7. Вносите компост или перегной на 1 кв. м по 3,5—4,5 кг или фосфорно-калийные удобрения, например древесную золу.
8. Регулярно проводите профилактические опрыскивания посадок народными средствами или химическими препаратами от различных вредителей и болезней.
9. Аккуратно установите отдельные колышки возле каждого ростка гороха или несколько натянутых параллельно веревок.
10. Собирайте урожай молодых стручков гороха несколько раз за сезон.
Эксперт: Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии