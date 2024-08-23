10:03 (мск), источник: Известия

Берегов пролив: в конце лета в центре РФ будет жарко, а в Приморье — мокро

Врачи уже рекомендуют готовить организм к осени. В последние дни лета в Черноземье может вернуться сильная жара, рассказали «Известиям» метеорологи. После нескольких дней сильных дождей температура воздуха вновь вернется к высоким значениям.

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Берегов пролив: в конце лета в центре РФ будет жарко, а в Приморье — мокро | Источник: Известия

Осадки, обрушившиеся на Дальний Восток, могут привести к подтоплениям, предостерегли в Гидрометцентре. В то же время на некоторых реках уровень воды сейчас экстремально низкий, что мешает судоходству. Москву в последнюю неделю августа тоже ждет жара, какой в этом месяце еще не было, прогнозируют метеорологи. Несмотря на хорошую погоду, стоит начинать готовить организм к осени, напомнили врачи.

Какая погода ждет Черноземье

Жаркая погода вернется в Черноземье после серии дождливых дней, рассказала «Известиям» специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. К концу недели погоду над большей частью Европейской России в ближайшие дни будет определять антициклон, добавила она.

— Черноземье будет находиться в теплой его части, в южных потоках, поэтому будет жарко, притом что там уже очень жарко, — сказала она «Известиям». — В пятницу, 23 августа, там пройдет холодный фронт, который собьет эту жару, но температура понизится буквально на 2−3 градуса.

И затем, по ее словам, температура вновь достигнет высоких значений, жара восстановится.

С утра и до конца суток 23 августа, а также 24 и 25 августа в Сочи ожидаются сильные дожди и ливни, следует из данных Гидрометцентра. Возможны грозы, град, шквалистый ветер до 15−17 м/с.

— На малых реках и водотоках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, в горной зоне возрастает риск схода селей малого объема, — предупредили в Гидрометцентре.

В Черном море до конца недели есть опасность смерчей. Сильные дожди и грозы также ожидаются до конца недели в Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане и Адыгее, предостерегли в Гидрометцентре.

Тем не менее в последнюю неделю лета в Черноземье и на юге страны ожидается жаркая погода, добавила Татьяна Позднякова.

— Так что те, кто поедет отдыхать, не прогадали, — подчеркнула она.

Сколько продлятся ливни на Дальнем Востоке

Сильные дожди обрушились и на Дальний Восток. Так, в Приморье за 12 часов выпали значительные 85−90 мм осадков, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Интенсивные осадки будут продолжаться там и в пятницу. Они будут и продолжительными, и с усилением до ливней, — сказал он.

Очень сильным считается дождь, когда за 12 часов выпадает более 50 мм, а ливнем — до 30 мм осадков за час, напомнил он.

— Естественно, это приводит и будет приводить к повышению уровня рек и подтоплению пониженных мест. В том числе речь идет о реках Уссури, Большая Уссурка, — отметил Роман Вильфанд. — Осадки будут продолжаться до конца рабочей недели.

Тропический шторм Jongdari, который сформировался в начале этой недели в Тихом океане, в итоге затронул Приморье только частично. Более явно влияние тропического циклона скажется на Сахалине, где прогнозируются в пятницу сильные дожди, которые приведут к подъему уровня воды в реках.

Обильные дожди с грозами, по словам метеоролога, будут идти до конца недели также в Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Забайкалье. Там также возможны подтопления дорог.

— Уровень неблагоприятной отметки останется превышен на Амуре у Хабаровска. Эта ситуация, по прогнозам, сохранится до вторника, 27 августа. Аналогичная ситуация на малых реках Хабаровского края, — добавил Роман Вильфанд.

Сложная ситуация сохраняется и в Оренбургской области, где на реке Урал рядом с Орском вода достигла уровня неблагоприятного явления — вышла на пойму.

— В Омской области также в ближайшие дни сильный ливень, гроза, ветер до 20 м/с, — сказал метеоролог.

В то же время, по его словам, на реке Лена около Якутска, а также на реках Алтайского края, Кировской, Новосибирской областей и Коми уровень воды сейчас ниже опасной отметки.

— Это означает, что судоходство затруднено или полностью прекращено. Это огромная проблема, — обратил внимание Роман Вильфанд. — И такая ситуация там сохранится.

Каким будет конец лета в Москве

Дождь с грозой, который прогнозируется в столичном регионе до вечера пятницы, 23 августа, станет последним за это лето, заверила Татьяна Позднякова.

— Холодный атмосферный фронт, который окажется над Московской областью в ночь на 23 августа, польет дождем столичный регион. Местами выпадет более трети от месячной нормы осадков. И это будут последние летние дожди, — отметила она.

Конец лета в Москве, по ее словам, ожидается жарким, сухим и с переменной облачностью.

— В период 26—28 августа температура воздуха будет такой высокой, которая пока еще не наблюдалась в этом месяце. Ночи будут теплыми, но по-августовски, а вот дневная температура будет больше соответствовать последним числам июля, — отметила метеоролог.

Дневная температура в столице в конце августа может достигать отметки 25−30 градусов.

Однако, несмотря на жару за окном, в конце августа уже стоит готовиться к осени, напомнила «Известиям» основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

— Осенью с уменьшением светового дня и изменением в суточных ритмах неподготовленный организм может подвергаться физиологическим и психологическим испытаниям, — подчеркнула она.

Поэтому, по ее словам, необходимо адаптировать организм к наступлению осени. В этом помогут легкие физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима сна и отдыха. В рацион врач посоветовала добавить сезонные овощи и фрукты.

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