Берегов пролив: в конце лета в центре РФ будет жарко, а в Приморье — мокро | Источник: Известия
Осадки, обрушившиеся на Дальний Восток, могут привести к подтоплениям, предостерегли в Гидрометцентре. В то же время на некоторых реках уровень воды сейчас экстремально низкий, что мешает судоходству. Москву в последнюю неделю августа тоже ждет жара, какой в этом месяце еще не было, прогнозируют метеорологи. Несмотря на хорошую погоду, стоит начинать готовить организм к осени, напомнили врачи.
Какая погода ждет Черноземье
Жаркая погода вернется в Черноземье после серии дождливых дней, рассказала «Известиям» специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. К концу недели погоду над большей частью Европейской России в ближайшие дни будет определять антициклон, добавила она.
— Черноземье будет находиться в теплой его части, в южных потоках, поэтому будет жарко, притом что там уже очень жарко, — сказала она «Известиям». — В пятницу, 23 августа, там пройдет холодный фронт, который собьет эту жару, но температура понизится буквально на 2−3 градуса.
И затем, по ее словам, температура вновь достигнет высоких значений, жара восстановится.
С утра и до конца суток 23 августа, а также 24 и 25 августа в Сочи ожидаются сильные дожди и ливни, следует из данных Гидрометцентра. Возможны грозы, град, шквалистый ветер до 15−17 м/с.
— На малых реках и водотоках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, в горной зоне возрастает риск схода селей малого объема, — предупредили в Гидрометцентре.
В Черном море до конца недели есть опасность смерчей. Сильные дожди и грозы также ожидаются до конца недели в Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане и Адыгее, предостерегли в Гидрометцентре.
Тем не менее в последнюю неделю лета в Черноземье и на юге страны ожидается жаркая погода, добавила Татьяна Позднякова.
— Так что те, кто поедет отдыхать, не прогадали, — подчеркнула она.
Сколько продлятся ливни на Дальнем Востоке
Сильные дожди обрушились и на Дальний Восток. Так, в Приморье за 12 часов выпали значительные 85−90 мм осадков, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— Интенсивные осадки будут продолжаться там и в пятницу. Они будут и продолжительными, и с усилением до ливней, — сказал он.
Очень сильным считается дождь, когда за 12 часов выпадает более 50 мм, а ливнем — до 30 мм осадков за час, напомнил он.
— Естественно, это приводит и будет приводить к повышению уровня рек и подтоплению пониженных мест. В том числе речь идет о реках Уссури, Большая Уссурка, — отметил Роман Вильфанд. — Осадки будут продолжаться до конца рабочей недели.
Тропический шторм Jongdari, который сформировался в начале этой недели в Тихом океане, в итоге затронул Приморье только частично. Более явно влияние тропического циклона скажется на Сахалине, где прогнозируются в пятницу сильные дожди, которые приведут к подъему уровня воды в реках.
Обильные дожди с грозами, по словам метеоролога, будут идти до конца недели также в Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Забайкалье. Там также возможны подтопления дорог.
— Уровень неблагоприятной отметки останется превышен на Амуре у Хабаровска. Эта ситуация, по прогнозам, сохранится до вторника, 27 августа. Аналогичная ситуация на малых реках Хабаровского края, — добавил Роман Вильфанд.
Сложная ситуация сохраняется и в Оренбургской области, где на реке Урал рядом с Орском вода достигла уровня неблагоприятного явления — вышла на пойму.
— В Омской области также в ближайшие дни сильный ливень, гроза, ветер до 20 м/с, — сказал метеоролог.
В то же время, по его словам, на реке Лена около Якутска, а также на реках Алтайского края, Кировской, Новосибирской областей и Коми уровень воды сейчас ниже опасной отметки.
— Это означает, что судоходство затруднено или полностью прекращено. Это огромная проблема, — обратил внимание Роман Вильфанд. — И такая ситуация там сохранится.
Каким будет конец лета в Москве
Дождь с грозой, который прогнозируется в столичном регионе до вечера пятницы, 23 августа, станет последним за это лето, заверила Татьяна Позднякова.
— Холодный атмосферный фронт, который окажется над Московской областью в ночь на 23 августа, польет дождем столичный регион. Местами выпадет более трети от месячной нормы осадков. И это будут последние летние дожди, — отметила она.
Конец лета в Москве, по ее словам, ожидается жарким, сухим и с переменной облачностью.
— В период 26—28 августа температура воздуха будет такой высокой, которая пока еще не наблюдалась в этом месяце. Ночи будут теплыми, но по-августовски, а вот дневная температура будет больше соответствовать последним числам июля, — отметила метеоролог.
Дневная температура в столице в конце августа может достигать отметки 25−30 градусов.
Однако, несмотря на жару за окном, в конце августа уже стоит готовиться к осени, напомнила «Известиям» основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
— Осенью с уменьшением светового дня и изменением в суточных ритмах неподготовленный организм может подвергаться физиологическим и психологическим испытаниям, — подчеркнула она.
Поэтому, по ее словам, необходимо адаптировать организм к наступлению осени. В этом помогут легкие физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима сна и отдыха. В рацион врач посоветовала добавить сезонные овощи и фрукты.