Редис на подоконнике: выращивание и уход в квартире

Это растение семейства крестоцветных выращивают из-за съедобных корнеплодов. Ботва редиса также съедобна: ее добавляют в супы, овощные салаты, рагу и при тушении мяса. В период выращивания корнеплод не очень требователен, быстро созревает и переносит кратковременное понижение температуры до −3 °C. Но не у всех есть свой огород, да и выращивать круглый год редис на участке не получится. Чтобы в любую погоду употреблять этот полезный корнеплод в пищу, можно выращивать редис на подоконнике. О том, как это сделать, рассказываем в статье.
Какие сорта редиса подойдут для выращивания на подоконнике
Благодаря своей компактности редис отлично подходит для разведения на окне. Сорт семян выбирают исходя из нескольких параметров: редис должен быть скороспелым, устойчивым к цветушности, неприхотливым, небольшим. Выращивать его можно в грунте или в воде (методом гидропоники).
В таблице ниже представлена информация, которая поможет вам вырастить редис на подоконнике.
|Сорт редиса
|Описание
|«Жара»
|Скороспелый, с крупным красным корнеплодом, массой до 30 г. Мякоть белого цвета, слабой остроты. Отчасти устойчив к цветушности
|«18 дней»
|Раннеспелый, большая урожайность, по форме цилиндрический, слабоострый. Розового цвета, кончик белый
|«Заря»
|Скороспелый, круглый, малиново-красный, масса до 20 г, раскидистый
|«Гусар»
|Предназначен для выращивания на балконе или подоконнике, ранней спелости, ботва маленькая, корнеплод быстро наливается, цвет ярко-красный
|«Белый клык»
|Среднеострый, среднеспелый, устойчив к стрелкованию, выносит сильную жару, по форме напоминает сосульку, белый, масса до 24 г
|«Дамский каприз»
|Скороспелый, красный, круглый, мякоть белая, высокая устойчивость к засухе и цветушности, вкус слабоострый
|«Кармен»
|Раннеспелый, круглый, красный, сочный, вкус слабоострый, для салатов и закусок
Пошаговая инструкция по выращиванию редиса на подоконнике в воде
Один из популярных способов — это выращивание редиса на гидропонике. Корнеплод получается без горчинки, сочный, свежий, с отличными вкусовыми качествами. Требование по температуре — +16…+22 °C.
Для начала нужно выбрать сорт редиса для выращивания в воде. Он обязательно должен быть круглым, раннеспелым, теневыносливым.
Подходящие сорта для метода гидропоники:
- «хелро» — скороспелый, созревает на 24-й день, с короткой ботвой, хорошее качество корнеплодов;
- «руди» — ранний, скороспелый, устойчивый к разным условиям, долго хранится;
- «селеста F1» — голландский гибрид, сбор возможен уже через 25 дней после посева, высокоурожайный, может адаптироваться к разным условиям;
- «чемпион» — слаболиственный сорт, созревает на 25-й день, высокоурожайный, отличается вкусом и качеством корнеплодов;
- «кармелита» — созревает на 28-й день, стойкий к цветушности, компактный, сочный, слабоострый.
Есть два типа выращивания редиса в воде: капельное орошение и подтопление. В первом случае используют устройство, состоящее из контейнеров, которые соединены системой трубок, выходящих из бака с насосом. Питательный раствор из емкости поступает по трубкам к растениям.
Конструкция гидропонной установки для второго способа немного сложнее: есть специальный бак для питательного раствора, кассеты для саженцев, лоток для горшков (низ у них опущен в раствор), насос для прогона воды, аэратор, помпа для циркуляции жидкости, специальный субстрат в кассеты и камни для разбивания пузырьков воздуха (чтобы вода лучше насыщалась кислородом).
Принцип работы прост: раствор подтопляет емкости с субстратом и саженцами, потом через отверстия попадает в поддон, а оттуда назад в бак. Перед посадкой кассеты обрабатывают 2%-м раствором марганцовки.
В пластиковые кассеты (5×5 x 5 см) засыпают субстрат, состоящий из торфа и перлита, вермикулита, кокосового волокна или покупного субстрата для помидоров. Далее подготавливают семенной материал. Если он уже обработан производителем, то ничего делать не нужно, если же нет, то семена опускают на 30 минут в раствор препарата «Фитоспорин-М».
Емкости с содержимым увлажняют, а затем на глубину в 1 см кладут семена редиса, сверху присыпают торфом и снова увлажняют из пульверизатора. Важно: температура воды для полива должна быть не ниже +20…+22 °C. Кассеты накрывают пленкой или при наличии гроубокса (оборудование для выращивания растений) настраивают его на температуру в +18…+20 °C и влажность около 92%.
Примерно через 5 дней начнут появляться всходы. Пленку убирают. Если в одной ячейке случайно будет два ростка, один нужно удалить, но через прищипывание, без выдергивания, потому что у ростков слабая корневая система, которую можно повредить.
Выращивание редиса по методу гидропоники невозможно без специального раствора, который используют вместо воды.
- фосфор — 40 мг;
- кальций — 80 мг;
- калий — 280 мг;
- натрий — 140 мг;
- магний — 45 мг.
В течение 5 дней выдерживают температуру в +16 °C днем и +8 °C ночью. Далее при формировании корнеплода температуру поднимают до +20 °C.
Важно: нельзя позволять субстрату высохнуть (редис будет горьким, плохой формы). Влажность должна быть около 70%.
Редису нужно организовать освещение на 12 часов в сутки. Сделать это можно с помощью фитоламп (от 9000 до 14 000 люкс).
Важно: если продлить световой день редиса больше чем на 12 часов, то он будет стрелковаться.
В первые дни роста можно удобрять редис калием и азотом (для наращивания зеленой части растения), а в период формирования корнеплодов — фосфором. Все подкормки добавляют в раствор для выращивания редиса через гидропонику.
Периодически обрабатывают золой или табачной пылью от насекомых.
До появления первого листа ростки поливают из пульверизатора. После всходов растения помещают в гидропонную установку, благодаря которой будет регулироваться полив. Подойдет любое оборудование: и с капельным поливом, и с подтоплением.
Примерно через 25 дней наступает пора сбора урожая. Редис достаем из ячеек, тщательно моем, отрезаем кончики и ботву. Корнеплоды готовы к употреблению.
Как правильно ухаживать за редисом на подоконнике
Выращивать редис можно и в контейнерах с грунтом. У этого способа также есть свои особенности. Нужно взять длинные контейнеры с дренажным отверстием, на дно положить керамзит, а сверху наполнить их землей. В качестве грунтовой смеси подойдет рыхлая нейтральная земля из перегноя, песка и торфа или готовый универсальный грунт для овощей.
Если семена не обработаны производителем, они требуют подготовки. Нужно опустить их в стакан с водой, всплывшие убрать, а тяжелые взять на посадку. После этого можно подержать семена редиса в 1%-м растворе марганцовки в течение 30 минут. Емкости для рассады дезинфицируют в 2%-м растворе марганцовки.
- на дренаж насыпают грунт (не доходя 10 см до края контейнера, чтобы в процессе роста подсыпать землю);
- семена опускают на 1,5 см в почву, поливают теплой водой и закрывают пленкой;
- после того как появятся ростки, пленку снимают, а растения ставят на солнце.
Редису достаточно 10—12 часов света, иначе он уйдет в стрелку. При недостаточном освещении от окна можно использовать фитолампу.
2. Температура и влажность
Редису под пленкой нужна температура около +20 °C, но при появлении первых ростков их на пару дней помещают в температуру +10 °C для закаливания. Если будет слишком жарко, то растение не сформирует правильные корнеплоды и будет жировать.
После формирования ростков редису будет комфортно при +12…+16 °C днем и около +8 °C ночью. В процессе образования корнеплодов температуру можно поднимать на пару градусов. Влажности хватит около 65%.
Земля все время должна быть чуть влажной. Нельзя допускать пересушивания грунта. Первый раз поливают редис во время посева, далее через 7 дней, когда появятся всходы, ростки поливают питательной смесью. После этого увлажнение проводят один раз в день, грунт рыхлят.
Особая подкормка редису на подоконнике обычно не нужна, так как хватает плодородности грунта. При посадке можно добавить в лунки немного золы или подкормить удобрением с калием. Если при развитии у рассады листья начнут желтеть и мельчать, значит не хватает азота.
5. Защита от болезней и вредителей
Если семена не обработаны производителем, можно добавить в грунт раствор препарата «Фитоспорин-М» (половину столовой ложки на 5 л воды) или пролить землю раствором марганцовки.
Когда и как правильно собирать урожай редиса
Если редис выглядывает из земли, а срок созревания в 25 дней на исходе, можно начинать собирать урожай.
Важно: не передержите редис в грунте, иначе он станет горьким и жестким.
Лайфхаки опытных огородников по выращиванию редиса на подоконнике
Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI, рекомендует перед посевом этого корнеплода ознакомиться с основной информацией.
Чтобы редис дома хорошо пророс, очень важно обращать внимание на сорт культуры. Он обязательно должен быть скороспелым, а также устойчивым к засухе и недостаточному освещению, так как в квартире порой бывает очень сложно создать оптимальные условия для его проращивания.
Говоря о емкости для редиса, стоит уточнить, что ему лучше всего подходят не горшки, как все привыкли думать, а более продолговатые контейнеры, которые позволяют этой культуре лучше прорастать и укореняться. К составу грунта редис нетребовательный, ему отлично подойдет обыкновенный субстрат для рассады.
Посадка редиса очень простая. На дно контейнера нужно положить дренаж, а после засыпать его небольшим слоем грунта так, чтобы до краев емкости оставалось еще 3—4 см. Далее погрузите семена, соблюдая расстояние между ними в 5—10 см, и засыпьте их грунтом. Для более быстрого роста рассаду можно накрыть пленкой до того момента, пока там не появятся первые ростки.
Редис отлично растет на хорошо освещенном месте, именно поэтому оптимальнее всего его расположить на подоконнике или поверхности с фитолампой. А также рекомендуется следить за температурой в помещении, она должна быть около +12…+16 °C.
В подкормке редис не нуждается, что считается одним из его главных преимуществ. Помимо этого, важно не забывать часто поливать его, так как он нуждается в большом количестве воды. В случае непродолжительной засухи эта овощная культура может потерять вкусовые качества.
Что нужно запомнить о выращивании редиса на подоконнике
Редис — довольно простая в разведении культура. Благодаря своим компактным размерам и скороспелости она прочно занимает одно из первых мест по популярности в выращивании дома на окне.
1. Не все сорта подходят для посадки на подоконнике. Это должен быть компактный скороспелый редис, устойчивый к стрелкованию.
2. Сорта редиса для гидропоники нужно брать небольшие, округлые, с короткой ботвой.
3. Есть два способа устройства оборудования для гидропоники: капельный полив и подтопление. Для них нужно приготовить специальный питательный раствор, обогащенный различными элементами (от магния до фосфора).
4. При выращивании на воде редису все равно нужен субстрат. Он отличается от обычной почвы, выполняет три функции: удерживает растения, выступает как дренаж, приносит к корням влагу.
Его насыпают в кассеты, затем туда погружают семечко. А после все это погружают в питательный раствор либо переносят его через капельный полив. Удобнее всего иметь гроубокс, в котором можно выставить все характеристики по влажности, освещенности, температуре.
5. Для выращивания этой культуры в земле берут продолговатые контейнеры, чтобы формировать развитую корневую систему.
6. Редис — холодостойкая культура, выдерживает небольшие заморозки. Комфортная для него температура — в пределах +16 °C днем и +8 °C ночью.
7. Удобрять его обычно не нужно, так как все необходимые вещества есть в грунте.
8. По достижении зрелости редис сразу нужно выдергивать, иначе он будет горьким и невкусным.
9. Растение нужно постоянно поливать, грунт должен всегда быть влажным.
Эксперт: Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI