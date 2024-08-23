11:16 (мск), источник: ТАСС

На Камчатке произошло второе за сутки ощущаемое землетрясение магнитудой 5,2

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Второе землетрясение за сутки магнитудой 5,2 произошло на Камчатке, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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Источник: РИА "Новости"

«Землетрясение произошло в точке с координатами 52,596 градуса северной широты, 161,255 градуса восточной долготы, на глубине 23 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 185 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа», — говорится в сообщении.

В отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа подземный толчок мог ощущаться силой до 3 баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

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