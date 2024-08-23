14:28 (мск), источник: ТАСС

В семи районах Воронежской области установили чрезвычайный уровень пожарной опасности

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Чрезвычайный уровень пожарной опасности (V класс) установился в семи муниципальных районах Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

«По условиям погоды на территории семи муниципальных районов (Богучарский, Верхнемамонский, Кантемировский, Петропавловский, Россошанский, Новохоперский и Таловский) установился V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), на остальной территории области наблюдается IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Воронежский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение — днем 23 и 24 августа местами по региону ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха 35−36 градусов. «Категорически просим население воздерживаться от любого вида применения открытого огня в соответствии с особым противопожарным режимом», — добавили в пресс-службе.

Ранее власти сообщали, что с 1 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. ГУ МЧС по Воронежской области получено специальное разрешение на полеты ведомственной беспилотной авиации для проведения рейдов. Граждане, которые разводят мусорные костры на заросших травой участках, рядом с дорогами, на краях населенных пунктов, рядом с полем или лесом, будут оштрафованы.

 "Началось стихийное ополчение. Люди выходили с тем, что у них было, даже старики: с кирками, лопатами, с оружием"
Чемезов: наш "Прорыв" на голову выше и английских, и американских танков, и зарубежные заказчики прекрасно это понимают
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»