В семи районах Воронежской области установили чрезвычайный уровень пожарной опасности

«По условиям погоды на территории семи муниципальных районов (Богучарский, Верхнемамонский, Кантемировский, Петропавловский, Россошанский, Новохоперский и Таловский) установился V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), на остальной территории области наблюдается IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Воронежский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение — днем 23 и 24 августа местами по региону ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха 35−36 градусов. «Категорически просим население воздерживаться от любого вида применения открытого огня в соответствии с особым противопожарным режимом», — добавили в пресс-службе.
Ранее власти сообщали, что с 1 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. ГУ МЧС по Воронежской области получено специальное разрешение на полеты ведомственной беспилотной авиации для проведения рейдов. Граждане, которые разводят мусорные костры на заросших травой участках, рядом с дорогами, на краях населенных пунктов, рядом с полем или лесом, будут оштрафованы.