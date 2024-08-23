Полторы тысячи пожарных спасают горящие леса Амазонки
Огонь угрожает полумиллионному городу Порту-Велью.
Огонь угрожает полумиллионному городу Порту-Велью.
Амазонка — самая длинная река в мире, а леса вокруг нее обычно ассоциируются с водой, влажностью, тропиками и болотами, но точно не пожаром. Тем не менее из-за суровой засухи сейчас Амазонские леса горят — причем так сильно, как не горели уже много десятилетий.
Несмотря на то, что с приходом к власти нынешнего президента Лулы да Сильвы в 2023 году вырубка лесов в Бразилии существенно снизилась, пожаров в стране стало гораздо больше. С начала года в Бразилии зарегистрировано 59 000 возгораний — так много их не было с 2008 года. Пожары разгораются в 10 штатах страны. Губернаторы половины из них ввели запрет на любое разведение огня — особенно в сельскохозяйственных целях (с помощью контролируемых пожаров фермеры в стране часто избавляются от ненужных зарослей).
Самый серьезный пожар разгорается прямо сейчас рядом с городом Порту-Велью, столицей штата Рондония на западе страны. Город уже объят дымом — медики утверждают, что такой воздух вреден для здоровья его жителей. Но еще больше им может навредить пламя, которое не подпускают к населенному пункту 1489 пожарных.
Бассейн Амазонки сейчас переживает сильнейшую засуху за 20 лет, как утверждает The Guardian. Пересыхают и другие реки — вода в Солимос и Рио Негро находится на самом низком уровне за всю историю наблюдений (122 года).
Ученые считают, что из-за изменений климата и засухи вероятность пожаров в Бразилии выросла на 40%. Министр экологии Бразилии Марина Сильва также уверена, что виной всему человеческое вмешательство в экосистему. И, по всей видимости, самое страшное ее впереди: пик возгораний в стране обычно приходится на сентябрь и октябрь.
Ущерб, нанесенный флоре и фауне страны, невозможно подсчитать. В прошлом году в озере Тете погибло более ста речных дельфинов, принадлежавших к вымирающему виду — из-за того, что вода нагрелась до 39 градусов, обмелела и загрязнилась. Грибы и насекомые, составляющие основу для экосистемы тропических лесов, также массово вымирают из-за слишком сухих условий.
Некоторые ученые даже сомневаются в том, что леса в принципе смогут восстановиться после такой суровой засухи, которая тянется уже четвертый год — возможно, прямо сейчас одно из главных «легких планеты» погибнет безвозвратно.
Грандиозный пожар не так давно бушевал и в Греции, совсем рядом с Афинами. В нашей фотогалерее можно увидеть, как пожарные борются со стихией и спасают жителей.