Скрытые проблемы. Как правильно купить картофель на зиму
Эксперт раскрыла какие опасности нас могут ждать при выборе немытого картофеля на рынке.
Эксперт раскрыла какие опасности нас могут ждать при выборе немытого картофеля на рынке.
Когда мы покупаем картофель, особенно если делаем это на рынке — покупаем кота в мешке. Картофель грязный, не очень хорошо видно, как он в действительности выглядит. Поэтому так важно знать, какие проблемы могут быть с клубнями и как понять, действительно ли мы покупаем хорошую картошку.
О том, что может быть не так с картофелем, рассказала aif.ru Анна Герман, директор агрохолдинга и опытный картофелевод.
"Картофель мы часто покупаем большими партиями: осенью — на всю зиму. Он хорошо хранится, а в конце лета и начале осени картошка стоит дешевле всего. Часто за покупками мы идем на рынок, иногда покупаем у фермеров. А иногда даже у продавцов, которые ходят по квартирам и продают корнеплод мешками.
В таких покупках нет ничего плохого, но нужно понимать, что в магазинах, у крупных ритейлеров, продукция проходит тщательный контроль. В небольших магазинах, на рынках, тем более «с рук» — ситуация иная. И можно купить некачественный картофель и не заметить этого, причем даже продавец может не подозревать, что продает испорченный товар. Что с картофелем может быть не так?
Проблема в том, что слегка подмерзший картофель внешне будет выглядеть абсолютно нормально, но проблема обнаружится только при нарезании и приготовлении или длительном хранении. Мякоть перемерзшего картофеля будет серовато-лилового оттенка или вообще окажется гнилой.
Если картофель подморожен слегка, — процесс гниения не начался, — то он безвреден для организма человека. Однако у него есть специфический сладковатый привкус, который связан с активным выделением фруктозы и сахарозы. Долго такой картофель хранится не будет, начнет гнить.
Что делать: внимательно осмотреть и ощупать картофель. Если кожура сероватая, мягкая или, к примеру, отчасти резиновая, то клубень переморожен.
Часто покупатели думают, что если клубень зеленый, значит, не дозрел или что это признак молодого картофеля. Это совсем не так! Зеленые пятна свидетельствуют о том, что картофель хранили на свету. Под кожурой картофеля содержится хлорофилл.
Если солнечным лучам удается проникнуть под кожуру и соприкоснуться с этим веществом, в результате химической реакции овощ меняет цвет.
Употреблять в пищу такие клубни нельзя, даже если срезать кожуру толстым слоем— это может привести к отравлению, а в критичных случаях — к гипертермии и судорогам.
Что делать? Зелень видна даже на немытом картофеле, осматривайте тщательно и не берите партию, где есть зеленые клубни. Правильно храните картофель, защищайте от света, ведь позеленеть картофель может уже дома, и тогда его тоже лучше всего выбросить, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.
Это одно из наиболее распространенных заболеваний картофеля. Есть и другие болезни. Они поражают картофель, если фермер не обновляет вовремя семенной фонд, неправильно применяет удобрения. Даже если картофель несколько лет подряд выращивают на одном и том же месте, не дают земле «отдохнуть», как следствие она истощается. И это тоже может привести к появлению фитофтороза — одного из самых вредоносных заболеваний картофеля, которое приводит к падению урожайности и повреждению плодов.
На пораженных фитофторозом картофелинах можно увидеть вдавленные пятна. Постепенно они разрастаются и заражаются вторичными инфекциями, которые, в свою очередь, приводят к гниению клубней. В итоге поврежденные болезнью части картофеля перестают выглядеть аппетитно и теряют свой вкус.
Что делать? Внимательно осматривать картофель и приобретать его только у проверенных продавцов. Известно, что фитофтороз не поражает людей, но зараженные клубни все же не стоит употреблять в пищу. При этом даже если обрезать поврежденные части, значительная часть овоща отправится в мусорное ведро. А это сказывается на денежных затратах, то есть об экономии здесь говорить не приходится.
Такой картофель удобнее выбирать, потом быстрее можно почистить, не нужно отмывать от земли. Но если вы покупаете картофель, чтобы хранить его хотя бы пару месяцев, то не стоит покупать мытый картофель. Клубни в земле сохраняются лучше, к тому же земля — дополнительная защита от воздействия солнечных лучей.
Сохранность же мытого картофеля будет зависеть от гораздо большего числа факторов. Например, если их неправильно просушить, то на клубнях появится плесень и буро-серые пятна, а также гниль. Причем не всегда они будут видны сразу.
Что делать? Покупать мытый картофель в небольших количествах, только «на сейчас». Для длительного хранения брать немытый.
Стоит помнить, что упаковка с наименьшим проникновением света помогает картофелю лучше сохраняться, в отличие, например, от сеток. Обычно это пакеты из плотной бумаги с небольшим «окошком», в котором видны клубни.
Обратите внимание на картофель навалом. Несмотря на то, что на вид он не такой привлекательный, как уже расфасованный, именно здесь можно найти отборные клубни.
Самый полезный картофель не крупный, а более мелкий. В небольших клубнях большее содержание полезных микро- и макроэлементов. А еще такой овощ можно готовить в кожуре без добавления жиров, сохраняя полезные свойства и минимизируя калорийность.