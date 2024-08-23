Третий радиационный пояс Ван Аллена появился у Земли

Сообщается, что внутренний радиационный пояс расположен на высоте примерно 4 тысяч километров, а внешний — на высоте около 17 тысяч километров. Новый же пояс расположен на высоте 19−21 тысяча километров.
— Такое в истории уже бывало, последний раз в 2013 году, тогда третий временный пояс просуществовал около месяца, и через некоторое время исчез. Скорее всего очередная порция солнечного вещества, которую выбросит наше светило в сторону Земли, также сметет его, оставив уже привычные для ученых два пояса Ван Аллена, — рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Вечером 17 августа на Землю обрушилась новая магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Достигающие планеты заряженные частицы могут нарушить работу критически важной инфраструктуры. В частности, часто происходят сбои в работе энергосистем и космических аппаратов. Фиксируются перепады напряжения и проблемы со спутниковой и радионавигацией.
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Ла-Нинья начнется осенью с вероятностью 60−70 процентов, но его влияние на атмосферу будет незначительным. Климатолог Николай Терешонок рассказал «Вечерней Москве», что это за явление и повлияет ли оно на погоду на территории России.