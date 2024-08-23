16:37 (мск), источник: Вечерняя Москва

Третий радиационный пояс Ван Аллена появился у Земли

По данным НАСА, в результате интенсивных солнечных бурь, прошедших в мае нынешнего года, вокруг Земли появился третий радиационный пояс, он расположен еще дальше от Земли. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил синоптик Михаил Леус.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Сообщается, что внутренний радиационный пояс расположен на высоте примерно 4 тысяч километров, а внешний — на высоте около 17 тысяч километров. Новый же пояс расположен на высоте 19−21 тысяча километров.

— Такое в истории уже бывало, последний раз в 2013 году, тогда третий временный пояс просуществовал около месяца, и через некоторое время исчез. Скорее всего очередная порция солнечного вещества, которую выбросит наше светило в сторону Земли, также сметет его, оставив уже привычные для ученых два пояса Ван Аллена, — рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Вечером 17 августа на Землю обрушилась новая магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Достигающие планеты заряженные частицы могут нарушить работу критически важной инфраструктуры. В частности, часто происходят сбои в работе энергосистем и космических аппаратов. Фиксируются перепады напряжения и проблемы со спутниковой и радионавигацией.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Ла-Нинья начнется осенью с вероятностью 60−70 процентов, но его влияние на атмосферу будет незначительным. Климатолог Николай Терешонок рассказал «Вечерней Москве», что это за явление и повлияет ли оно на погоду на территории России.

 Ком в желудке размером с младенца: почему люди едят свои волосы и наскол...
«Привычка покупать»: могут ли курьеры стать самыми востребованными сотру...
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»