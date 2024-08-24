Кто и как определяет в прогнозе температуру «ощущается как»
Формула комфортной температуры.
Формула комфортной температуры.
Приписка «ощущается как» в прогнозе погоды нередко ставит в тупик — ведь от основного показателя она может отличаться от 3 до 15 градусов. Что значит «температура ощущений» и кто ее определяет — в справке aif.ru.
На долю синоптиков выпадает много шуток, в том числе, народ зубоскалит о том, кто тот таинственный человек, который определяет «ощущается как» (на профессиональном языке это называется «температура комфорта»). На самом деле ее высчитывают с помощью компьютерных алгоритмов. Метеослужбы даже патентуют собственные технологии.
В частности, Яндекс. Погода определяет температуру комфорта по специальной формуле, объяснили эксперты сервиса. Учитываются следующие параметры:
«В результате получается средняя температура комфорта, ориентированная на большинство жителей какой-либо местности (предполагается, что они одеты по сезону)», — объясняют специалисты Яндекс. Погоды.
Вот как объясняет уточнение «ощущается как» в прогнозах погоды научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: "Были проведены в разных странах эксперименты… на предмет того, как человек ощущает температуру.
Например, если при температуре, близкой к нулю, идет сильный дождь и наблюдается порывистый ветер, то человек ощущает такой дискомфорт, как будто на улице минус 13 градусов. У нас это называется эффективной температурой«. По его словам, температура на термометре и “по ощущениям” может разниться на 2−3 градуса, а может даже на 10−15 градусов.
Но даже эта информация весьма субъективна, потому что у каждого из нас индивидуальная терморегуляция. Часто может казаться, что на улице теплее или холоднее, чем указанно в прогнозе. Потому что «ощущается как» у всех по-разному.
Источники. https://yandex.ru https://tass.ru