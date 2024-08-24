09:32 (мск), источник: Аргументы и факты

Кто и как определяет в прогнозе температуру «ощущается как»

Формула комфортной температуры.

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Источник: РИА "Новости"

Приписка «ощущается как» в прогнозе погоды нередко ставит в тупик — ведь от основного показателя она может отличаться от 3 до 15 градусов. Что значит «температура ощущений» и кто ее определяет — в справке aif.ru.

На долю синоптиков выпадает много шуток, в том числе, народ зубоскалит о том, кто тот таинственный человек, который определяет «ощущается как» (на профессиональном языке это называется «температура комфорта»). На самом деле ее высчитывают с помощью компьютерных алгоритмов. Метеослужбы даже патентуют собственные технологии.

Как определяют температуру комфорта

В частности, Яндекс. Погода определяет температуру комфорта по специальной формуле, объяснили эксперты сервиса. Учитываются следующие параметры:

  • температура воздуха (насколько нагрет воздух за окном);
  • влажность (чем больше в воздухе водяного пара, тем жарче в зной и холоднее в мороз);
  • скорость ветра (когда он усиливается, кажется, что стало прохладнее);
  • солнечная радиация (чем выше излучение, тем сильнее ощущается жара).

«В результате получается средняя температура комфорта, ориентированная на большинство жителей какой-либо местности (предполагается, что они одеты по сезону)», — объясняют специалисты Яндекс. Погоды.

Что называют «эффективной температурой»

Вот как объясняет уточнение «ощущается как» в прогнозах погоды научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: "Были проведены в разных странах эксперименты… на предмет того, как человек ощущает температуру.

Выяснили, что наше ощущение погоды зависит от трех элементов. Первое — от температуры, которую показывает термометр, то есть от температуры воздуха. Второе — от влажности. И третье — от скорости ветра.

Например, если при температуре, близкой к нулю, идет сильный дождь и наблюдается порывистый ветер, то человек ощущает такой дискомфорт, как будто на улице минус 13 градусов. У нас это называется эффективной температурой«. По его словам, температура на термометре и “по ощущениям” может разниться на 2−3 градуса, а может даже на 10−15 градусов.

Но даже эта информация весьма субъективна, потому что у каждого из нас индивидуальная терморегуляция. Часто может казаться, что на улице теплее или холоднее, чем указанно в прогнозе. Потому что «ощущается как» у всех по-разному.

Источники. https://yandex.ru https://tass.ru

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