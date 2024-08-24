В более чем 15 регионах России ожидают жару и температуру на 5 — 9 градусов выше нормы

«В Мурманской области с 24 по 27 августа на 7 — 9 градусов температура выше нормы, максимальное ее значение — 20 — 23, нормы там не очень высокие, в Архангельской области — на 6 — 8 градусов, температура составит 23 — 26 градусов. Даже в Ненецком автономном округе температура очень высокая, на 7 — 8 значений выше нормы — 26 — 27 градусов, но только в понедельник и вторник», — сообщил он.
Вильфанд добавил, что в Вологодской области с 25 по 28 августа ожидается температура на 6−7 градусов выше нормы, она составит 21 — 23 градуса. В Коми и Псковской области 26 и 27 августа — на 6−7 градусов выше нормы, значения составят 26−28 градусов.
Аномально сильная жара до 35 градусов в субботу будет отмечаться в Белгородской, Курской и Воронежской областях. В Тверской и Смоленской областях с 25 по 27 августа прогнозируется температура на 6 — 8 градусов выше нормы, она составит около 28 градусов. В Московской области — на 6 градусов выше нормы с 26 по 28 августа, показатель будет находиться в диапазоне 28−29 градусов.
Он уточнил, что на юге Центрального федерального округа жара будет повсеместно: в период с 26 по 28 августа в Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской, Белгородской, Орловской, Рязанской областях температура превысит норму на 5 — 8 градусов и составит 27 — 32 градуса.
Высокая температура также отмечается в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, но значения превышают норму на 3−4 градуса.