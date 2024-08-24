Сезон тыкв объявлен открытым: названа главная польза овоща
Как этот продукт влияет на организм человека.
Как этот продукт влияет на организм человека.
На дворе все еще лето, но сезон тыквы уже наступил, и кофейни раньше, чем когда-либо, представляют осеннее меню 2024 года, в котором представлены латте с тыквенными специями.
Эксперты рассказывают, что по мере того, как на рынке появляется все больше продуктов с тыквенным вкусом, потребители должны осознавать, что их влияние на рацион может сильно различаться. Хотя некоторые популярные тыквенные приправы содержат много сахара, сезонные кабачки сами по себе являются «суперпродуктами».
«Тыква предлагает уникальную комбинацию питательных веществ, которые оказывают мощное воздействие на здоровье мозга в первую очередь благодаря богатому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов», — отметил нейробиолог-диетолог Тимоти Фри. Например, антиоксиданты, такие как витамины А и С, содержащиеся в тыкве, могут помочь защитить наши клетки от повреждений.
Диетолог Джулия Зумпано ранее рассказала CBS News, что тыква также богата клетчаткой, которая помогает регулировать уровень сахара в крови, поддерживает чувство сытости и способствует здоровью кишечника и пищеварению.
«Тыква также может помочь снизить уровень вредного холестерина, и в ней очень мало калорий, — объясняет Зумпано. — Тыква содержит бета-каротин, который преобразуется в витамин А, который может быть использован организмом для улучшения состояния кожи и иммунитета. Мы также знаем, что калий может помочь снизить кровяное давление».
Тыкву можно запекать, делать из нее суп-пюре или добавлять в кексы, хлеб или блинчики.
«Тыквенные семечки особенно полезны благодаря высокому содержанию магния, цинка, железа и триптофана. Триптофан — аминокислота, содержащаяся в тыквенных семечках, — считается аналогом серотонина, нейромедиатора, который регулирует настроение, сон и аппетит, — поясняет Фри. — Повышая оптимальный уровень серотонина, тыквенные семечки могут помочь улучшить настроение, уменьшить симптомы депрессии и улучшить качество сна».
По словам Зумпано, они также содержат клетчатку, белок и являются хорошим источником витамина Е. Также можно есть семечки сырыми или добавлять их в салаты, овсянку или йогурт.
«Вместе эти питательные вещества, содержащиеся в тыкве и ее семенах, оказывают всестороннюю поддержку здоровью мозга — от защиты от окислительного стресса и воспаления до улучшения настроения и когнитивных функций. Также консервированные тыквы могут содержать много сахара и жир», — объясняет Фри.
Например, в большом латте с тыквенными специями насчитывается 390 калорий, 50 граммов сахара, 14 граммов жира и совсем нет клетчатки, которую вы получили бы, употребляя тыкву в натуральном виде.