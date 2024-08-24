В около 20 регионах России прогнозируют ливни, грозы и усиления ветра

«В субботу в Ростовской области, Краснодарском крае, на Черноморском побережье — везде пройдут интенсивные осадки, они будут локальными, но сильными. На территории Сочи и Сириуса в субботу и воскресенье ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер 22−25 м/с. В Крыму аномально жаркая погода и возможны точечные дожди в отдельных регионах», — сказал метеоролог.
Он также отметил, что в Северо-Кавказском федеральном округе температуры достигают 32−37 градусов, в Краснодарском крае — до 39. Несмотря на это, в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республике прогнозируется ливень, гроза, град, ветер с порывами до 25 м/с.
Интенсивные осадки приведут к переполнению рек и селям малого объема в предгорьях Кавказа, уточнил Вильфанд. Сложная ситуация ожидается и на Камчатке: сильный дождь, ветер с порывами 15−20 м/с. «На побережье порывы могут достигать 30 м/с, то есть ураганный ветер», — пояснил метеоролог.
Сильный и продолжительный дождь с грозой с пятницы по вторник прогнозируется в Иркутской и Томской областях. «В Омской области в субботу аналогичная ситуация: сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с. В Новосибирской области, Алтайском крае — везде сильные дожди, хотя теплая погода», — рассказал метеоролог.
Он уточнил, что на Дальнем Востоке тропический циклон окажет влияние на Сахалин и Курильские острова, на выходных в регионе пройдут сильные осадки с усилениями ветра до 24−26 м/с. На реках Сахалина ожидается подъем уровня воды. В Амурской области также прогнозируется сильный дождь с грозой, это связано с циклонической деятельностью в регионе.