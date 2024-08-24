На востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,5

По данным ведомства, эпицентр землетрясения залегал в горах, на глубине около 30 км, недалеко от города Масуэллбрук, где проживают порядка 16 тыс. человек. Всего сейсмологи зафиксировали не менее шести подземных толчков магнитудой от 2,5 до 4,5.
В полиции и службе скорой помощи штата Новый Южный Уэльс указали, что сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Были зафиксированы незначительные повреждения сетей электропередачи и линий водоснабжения. На несколько часов без воды и света остались порядка 2,5 тыс. домов.
Отмечается, что подземные толчки были ощутимы в городах Масуэллбрук, Даббо, Ньюкасл, Порт-Маккуори, а также в пригородах Сиднея, Канберры и Кофс-Харбора.
В пятницу сейсмологи уже сообщали о землетрясении магнитудой 5,0, произошедшем в 10 км от Масуэллбрука.