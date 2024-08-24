14:52 (мск), источник: ТАСС

На востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,5

СИДНЕЙ, 24 августа. /ТАСС/. Серия подземных толчков вновь была зафиксирована на восточном побережье Австралии, в 250 км к северо-западу от Сиднея. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 88% 765 мм рт. ст. +19°
Источник: Reuters

По данным ведомства, эпицентр землетрясения залегал в горах, на глубине около 30 км, недалеко от города Масуэллбрук, где проживают порядка 16 тыс. человек. Всего сейсмологи зафиксировали не менее шести подземных толчков магнитудой от 2,5 до 4,5.

В полиции и службе скорой помощи штата Новый Южный Уэльс указали, что сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Были зафиксированы незначительные повреждения сетей электропередачи и линий водоснабжения. На несколько часов без воды и света остались порядка 2,5 тыс. домов.

Отмечается, что подземные толчки были ощутимы в городах Масуэллбрук, Даббо, Ньюкасл, Порт-Маккуори, а также в пригородах Сиднея, Канберры и Кофс-Харбора.

В пятницу сейсмологи уже сообщали о землетрясении магнитудой 5,0, произошедшем в 10 км от Масуэллбрука.

 "Началось стихийное ополчение. Люди выходили с тем, что у них было, даже старики: с кирками, лопатами, с оружием"
Чемезов: наш "Прорыв" на голову выше и английских, и американских танков, и зарубежные заказчики прекрасно это понимают
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»