14:57 (мск), источник: Газета.Ру

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Алтае

На Алтае зарегистрировали землетрясение, затронувшее более десятка населенных пунктов.

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Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Алтае | Источник: Depositphotos

Об этом сообщает МЧС по региону.

По информации министерства, инцидент произошел в Улаганском районе. Магнитуда подземных толчков в эпицентре составляла 3,6. В 50-километровую зону сейсмособытия попали 11 населенных пунктов.

Отмечается, что население не ощутило землетрясения. В результате произошедшего никто не пострадал, информации о разрушениях также не поступало.

До этого, 20 августа, землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у побережья южных Курил. Сейсмособытие магнитудой 3 ощущалось на территории поселка городского типа Южно-Курильск, а также в селах Малокурильское и Крабозаводское. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 95 километров.

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