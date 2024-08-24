Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Алтае
На Алтае зарегистрировали землетрясение, затронувшее более десятка населенных пунктов.
На Алтае зарегистрировали землетрясение, затронувшее более десятка населенных пунктов.
Об этом сообщает МЧС по региону.
По информации министерства, инцидент произошел в Улаганском районе. Магнитуда подземных толчков в эпицентре составляла 3,6. В 50-километровую зону сейсмособытия попали 11 населенных пунктов.
Отмечается, что население не ощутило землетрясения. В результате произошедшего никто не пострадал, информации о разрушениях также не поступало.
До этого, 20 августа, землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у побережья южных Курил. Сейсмособытие магнитудой 3 ощущалось на территории поселка городского типа Южно-Курильск, а также в селах Малокурильское и Крабозаводское. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 95 километров.