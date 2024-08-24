В Сочи 20 самолетов перенаправят на запасные аэродромы из-за погоды
В Сочи 20 самолетов перенаправят на запасные аэродромы из-за усиления ветра.
В Сочи 20 самолетов перенаправят на запасные аэродромы из-за усиления ветра.
Экипажи 20 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи, аэропорт работает по фактической погоде — аэропорт.
Международный аэропорт Сочи сообщил, что усилил все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов на фоне непогоды.