15:41 (мск), источник: © РИА Новости

В Сочи 20 самолетов перенаправят на запасные аэродромы из-за погоды

В Сочи 20 самолетов перенаправят на запасные аэродромы из-за усиления ветра.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 82% 765 мм рт. ст. +19°
В Сочи 20 самолетов перенаправят на запасные аэродромы из-за погоды | Источник: © РИА Новости

Экипажи 20 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи, аэропорт работает по фактической погоде — аэропорт.

Международный аэропорт Сочи сообщил, что усилил все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов на фоне непогоды.

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