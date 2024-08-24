17:12 (мск), источник: ТАСС

В Сочи временно закрыли пляжи

СОЧИ, 24 августа. /ТАСС/. Все пляжи на территории Сочи временно закрыли для купания в связи со сложившимися погодными условиями, сообщили в администрации города.

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Источник: РИА "Новости"

«В Сочи временно закрыты для купания все пляжи до нормализации погодных условий. Мера принята для обеспечения безопасности отдыхающих в связи с ухудшением погоды — дождями и ветром», — говорится в распространенном сообщении.

Неблагоприятный прогноз погоды в Сочи и на федеральной территории «Сириус» действует с 23 по 25 августа включительно. Ожидаются сильные дожди и ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15−17 м/с. В отдельных районах возможны сильные ливни. На малых реках и водотоках прогнозируются резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема. На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

«По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб», — добавили в администрации.

Жителям и гостям курорта рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

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