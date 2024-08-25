Дача объяснений. Эксперт выявил причины желания жить за городом
Названы пять веских оснований, почему за последние годы россияне так часто стали жить на природе.
Названы пять веских оснований, почему за последние годы россияне так часто стали жить на природе.
Дачный отдых в современной России стал так же популярен, как это было в начале ХХ века, считает депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он сформулировал пять причин, которые делают возможность провести время на природе такой заманчивой.
«Дача стала идеальным местом для работы еще в период пандемии ковида, когда многих отправили на удаленку, — говорит Чаплин. — Тишина и спокойствие загородного жилья способствуют концентрации и продуктивности».
В загородном доме проще разместиться всей семьей так, чтобы никто никому не мешал. А если выпадет свободное время, можно сразу всем вместе отправиться на прогулку, заняться спортом на свежем воздухе.
Экологически чистые продукты стали новым трендом среди молодежи, считает депутат. Подавая к столу овощи, выращенные на собственной грядке, можно быть уверенным, что ни химических удобрений, ни пестицидов в них нет, все только натуральное и полезное для здоровья. А где еще выращивать свой урожай, как не на даче?
«Тренд на экожизнь: осознание важности защиты окружающей среды и стремление к устойчивому развитию стали частью современного мышления, — продолжает Чаплин. — Загородная жизнь, с возможностью минимального воздействия на природу и использования возобновляемых ресурсов, полностью соответствует этим трендам».
Кстати, исследования показывают: в условиях дачной или деревенской жизни человек генерирует меньше бытовых отходов. В собственном доме всегда найдется применение для освободившейся пластиковой бутылке или консервной банке, а остатки еды просто отправляются на компост, хотя в городе такие органические отходы превращаются в большую экологическую проблему. Специалисты умеют перерабатывать их, например, в технические грунты, но спрос на этот вид вторичных ресурсов пока весьма ограничен. Поэтому приходится вывозить органику на полигоны, где она бесполезно гниет, распространяя зловоние на десятки километров вокруг.
«Для многих россиян дача связана с воспоминаниями о детстве и семейными традициями, — напоминает Чаплин. — Летние каникулы у бабушки с дедушкой, музыка под гитару у костра, сбор грибов и ягод — эти моменты остаются в душе на всю жизнь и передаются из поколения в поколение». Поделиться этими нежными ощущениями со своими детьми можно только одним способом — проводить с ними как можно больше времени на даче.
Во времена пандемии уединенная жизнь на даче была защитой от опасного вируса, а сейчас это способ восстановить силы и нервы после стрессов мегаполиса, считает Чаплин. В своем доме человек чувствует себя в большей безопасности, чем в клетушке городской квартиры.
«Загородный отдых стал осознанным выбором, позволяющим совмещать приятное с полезным, — заключает депутат. — Современные россияне все больше обращают внимание на потребности физического и душевного благополучия, которые проще всего удовлетворить на уютной загородной даче».